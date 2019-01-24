بالفيديو -إشبيلية يضرب بهدفين وبرشلونة ينتظر ميسي لحسم ربع نهائي كأس الملك

إشبيلية فاز على برشلونة بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي كأس الملك.

وكيفن برينس بواتينج شارك للمرة الأولى رفقة بارسا بعد انضمامه يوم الإثنين قادما من ساسولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بينما غاب ميسي بعدما أراحه المدرب إرنستو فالفيردي رفقة جوردي ألبا.

انحصر اللعب في البداية في وسط الملعب مع انعدام كامل للخطورة على أيا من المرميين.

والخطورة الأولى ظهرت مع الدقيقة 36. وسام بن يدر وبعد اختراق مميز لمنطقة جزاء برشلونة من العمق مراوغا أكثر من مدافع للضيوف بشكل بارع للغاية سدد الكرة بالنهاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس ياسبر سيليسين بقليل.

في الدقيقة 41 جاء الرد الكتالوني بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أرثور باتجاه زميله فيليبي مالكوم المنطلق داخل منطقة الجزاء بشكل منفرد بالمرمى.

استلم مالكوم الكرة وراوغ الحارس خوان سوريانو لكنه سدد الكرة بشكل غريب في الشباك الجانبية للمرمى من الخارج.

الخطورة تواصلت وسيليسين حارس برشلونة أنقذ شباكه من هدف محقق بعدما تمكن بشكل بارع من التصدي لتسديدة المنفرد وسام بن يدر وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية بالدقيقة 44.

الأندلسيون واصلوا شن هجماتهم وأرضية عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم أمادو من على علامة الجزاء تماما بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 56.

ولكن الشباك لم تنتظر طويلا كي تهتز. عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوينسي بروميس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بابلو سارابيا الخالي تماما من الرقابة على القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية العكسية للحارس سيليسين.

وهدف ثاني أنهى المواجهة لصالح أصحاب الأرض بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بعرضية عن طريق إيفر بانيجا ومرت من جميع مدافعي الفريق ووصلت لوسام بن يدر المتقدم على القائم الأيسر للمرمى دون أي رقابة دفاعية والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

مباراة الإياب تقام بين الفريقين يوم 30 من الشهر الجاري لحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

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