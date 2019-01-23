بالفيديو - في مباراة محسومة من قبل.. سيتي يكرر انتصاره على بيرتون ويصعد لنهائي الرابطة

بعد الانتصار في مباراة الذهاب 9-0 عاد مانشستر سيتي وكرر فوزه على بيرتون ألبيون في نصف نهائي كأس الرابطة بهدف نظيف.

الأزرق السماوي إلى نهائي المسابقة الإنجليزية في انتظار الفائز من مواجهة تشيلسي وتوتنام.

ورغم الفوز بـ 9 أهداف دون رد ذهابا، تشهد تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة بيرتن ألبيون في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ظهور سيرخيو أجويرو وكيفن دي بروين.

المدرب بيب جوارديولا أراح أغلب عناصره الأساسية ودفع بأسماء شابة مثل الحارس أريانت موريتش، بالإضافة إلى فيليب ساندلر وإيريك جارسيا في الدفاع، مع ظهور لـ إيان بوفيدا في خط الوسط.

هذا لم يمنعه من تطعيم تشكيلته بأسماء خبيرة على شاكلة أجويرو ودي بروين، بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز.

هدف المباراة الوحيد سجله أجويرو في الدقيقة 26 مستغلا تمريرة محرز ليسدد دون تردد في الشباك.

وحافظ السماوي على سيطرته طوال أحداث اللقاء ولكن دون استغلال الفرص التي أتيحت له.

تشيلسي وتوتنام يلتقيان يوم الخميس لتحديد طرف النهائي الآخر بعد انتصار السبيرز بهدف نظيف ذهابا.

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