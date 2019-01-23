رسميا - رحل إيجوايين فانضم بياتيك.. ميلان يعلن تعاقده مع مهاجم جنوى

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 23:36

كتب : FilGoal

كريستوف بياتيك - ميلان

رحل جونزالو إيجوايين عن صفوف ميلان صوب تشيلسي، والروسونيري لم ينتظروا طويلا لتعويض رحيله.

النادي اللومباردي أعلن تعاقده مع البولندي كريستوف بياتيك قادما من جنوى.

وانتقل بياتيك إلى ميلان مقابل 35 مليون يورو يدفعها الروسونيري بشكل فوري لجنوى حسبما أشارت التقارير.

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ويمتد تعاقد البولندي صاحب الـ23 عاما حتى يونيو 2023 أي لمدة 4 مواسم ونصف.

كانت التقارير الصحفية الإيطالية أشارت في وقت سابق إلى أن ميلان اتجه لضم المهاجم البولندي لتعويض رحيل جونزالو إيجوايين لتشيلسي.

وكانت إذاعة كادينا سير قد قالت في وقت سابق إن ريال مدريد مهتم بضم الدولي البولندي، كما أن أندية برشلونة وتشيلسي أيضا أبدت اهتماما بضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ23 عاما انضم إلى جنوى قادما من نادي كراكوفيا البولندي في يوليو 2018 بمبلغ 4.5 مليون يورو.

وشارك بياتيك خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع هدفا، وهو أحد أبرز مواهب الدوري الإيطالي.

ولعب بياتيك مباراتين دوليتين مع منتخب بولندا سجل خلالها هدفا في ظهوره الأول.

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