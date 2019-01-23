قبل 30 عاما بالتمام والكمال.. برشلونة يتعاقد مع الهولندي كومان

في 22 يناير 1989 أعلن برشلونة عن انتداب واحدا من أهم اللاعبين الهولنديين في تاريخه: رونالد كومان.. وبعد 30 عاما ويوم واحد، حضر هولندي آخر إلى البلاوجرانا: فرينكي دي يونج.

جوسيب لويس نونيز رئيس برشلونة قبل 3 عقود، والذي رحل عن عالمنا في 2018، كان بصدد الاستعداد لحملته الانتخابية الجديدة في عام 1988، عندما وضع التعاقد مع الهولندي رونالد كومان أيندهوفن كأولوية لاجتذاب أصوات الأعضاء.

برشلونة حاول خطف الهولندي الآخر رود خوليت من صفوف ميلان حينها، إلا أن سيلفيو بيرلسكوني مالك النادي الإيطالي أغلق الباب في وجه الكتلان: "رود خوليت لا يُمَس، إنه ليس للبيع، لن أتركه لبرشلونة".

لتتحول الأنظار إلى هولندي آخر، هو المدافع الهداف كومان الذي فاز بدوري أبطال أوروبا واليورو في صيف 1988.

في 7 يناير 1989، اعترف كومان أن برشلونة ليس النادي الإسباني الذي يفاوضه، بل الغريم ريال مدريد تواصل معه بالفعل محاولا استقدامه، مضيفا: "ليس لدي أي تفضيلات، كلاهما ناديان عريقان".

صراع كومان بين الناديين الإسبانيين شهد منافسة شرسة بين الهولندي ليو بينهاكر مدرب ريال مدريد، ومواطنه يوهان كرويف مدرب برشلونة، إلا أن الأخير كان الأكثر إقناعا على الأرجح.

في الأسبوع التالي، مالت الصفقة بشكل واضح لصالح برشلونة. وفي 18 يناير 1989، التقى جير لاجينديك وكيل كومان مع جوان جاسبارت نائب رئيس برشلونة، لإنهاء الاتفاق بشأن الصفقة.

في 22 يناير أعلن برشلونة عن ضم كومان رسميا مقابل 825 مليون بيسيتا إسبانية، ليكون ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي –حينها- بعد صفقة استقدام دييجو مارادونا من بوكا جونيورز مقابل 1100 مليون بيسيتا عام 1982.

بعد 30 عاما ويوم واحد، برشلونة يستقدم لاعبا هولنديا جديدا، فرينكي دي يونج ينضم رسميا للبلاوجرانا، ويبدأ مسيرته معهم في مطلع الموسم الجديد.

كومان هو ثاني أفضل هولندي ارتدى قميص برشلونة على الأرجح، بعد مدربه كرويف الشخص الأكثر تأثيرا في تاريخ الكتلان.

الليبرو الهولندي قضى 6 مواسم في برشلونة، وسجّل الهدف الأغلى في تاريخ برشلونة –حينها- في نهائي دوري أبطال أوروبا 1992.

كومان أطلق ركلة حرة صاروخية في الدقيقة 112 من الوقت الإضافي أمام سامبدوريا في نهائي ويمبلي العصيب، وأهدى برشلونة اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا بتاريخه.

المدافع الهولندي سجّل إجمالا 88 هدفا في 264 مباراة لعبها بقميص برشلونة، وساهم في تتويج رجال كرويف بالدوري 4 مواسم متتالية في إنجاز تاريخي.

بعد 30 عاما، سيأمل مشجعو برشلونة أن يمتلك دي يونج حمضا نوويا مماثلا لمواطنه الذي كان الصفقة المثالية يوما ما.

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