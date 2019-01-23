بيلد: دورتموند يرغب في ضم بديل بوليسيتش.. عاد للاهتمام بـ زاها من جديد

أبدى نادي بوروسيا دورتموند اهتمامه بضم ويلفريد زاها جناح نادي كريستال بالاس، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقالت الصحيفة إن بوروسيا دورتموند يفكر جديا في ضم اللاعب لتعويض رحيل كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي.

وأوضح التقرير أن النادي كان يرغب في ضم صاحب الـ26 عاما خلال العام الماضي، لكن كريستال بالاس طلب الحصول على 50 مليون يورو، ما جعل دورتموند ينسحب من الصفقة.

وأشارت "بيلد" إلى أن دورتموند سيعود مجددا من أجل زاها وجدد اهتمامه بضمه بعد رحيل النجم الأمريكي.

ولم يكن زاها وحده ضمن اهتمامات النادي الألماني، فثورجان هازارد لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ دخل ضمن دائرة الاهتمامات كذلك.

انضم زاها إلى بالاس قادما من مانشستر يونايتد في فبراير 2015 بمبلغ 3.83 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك زاها خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن في وقت سابق عن ضم كريستيان بوليسيتش من دورتموند خلال شهر يناير الجاري، لكن اللاعب سينضم للزرق بنهاية الموسم الجاري.