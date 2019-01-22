مدافع أتليتكو: إن كان ميسي لا يستحق الكرة الذهبية فأنا لا أفقه شيئا في الكرة

لم تمنعه المنافسة في الدوري الإسباني، وقاريا من الإدلاء برأيه حول ليونيل ميسي نجم برشلونة.

فيليبي لويس النادي : أتليتكو مدريد ليونيل ميسي النادي : برشلونة

البرازيلي فيليبي لويس مدافع أتليتكو مدريد يؤمن أن نظيره البرغوث الأرجنتيني كان يستحق الكرة الذهبية.

لوكا مودريتش توج بالجائزة بعد تحقيق دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد والوصول إلى نهائي المونديال، رغم ذلك يرى البرازيلي أن ميسي استحق الجائزة.

وقال لويس لصحيفة جلوبي سبورت البرازيلية: "عندما أدخل للملعب فمهمتي هي ألا أجعل المنافس يتمكن من القيام بأي شيء، سواء كان ميسي أو أي لاعب غيره".

واستدرك "لكن بعد مرور العديد من السنوات رأيت شخصا يواصل اكتشاف نفسه ويلعب على الأطراف أحيانا ويلعب في العمق أحيانا".

وأضاف "ثم فجأة اسمع أنه لا يستحق الكرة الذهبية لأنه لم يحظ بموسم عظيم في 2018! لقد توج بالدوري الإسباني وبكأس الملك وكان هداف أوروبا وصنع العديد من الأهداف".

وشدد على "أيا كان من يرى أن ميسي لا يستحق الجائزة أو لا يرى ما أراه فهذا يعني أني لا أفقه شيئا في كرة القدم".

وواصل إشادته باللاعب الأرجنتيني "إنه أفضل لاعبي برشلونة، يسجل الكثير من الأهداف وعندما لا يفعل يصنع الكثير منها ويساعد زملاءه، وهو يفعل ذلك منذ 10 سنوات".

وأوضح "عداوتي معه في الملعب أزلية ولكن خارج الملعب فالإعجاب أيضا أزلي".

صاحب الـ33 عاما أتم "ميسي أرجنتيني ويلعب في فريقه منافس وأعلم أنني لن أنال أي إعجاب بحديثي الجيد عنه ولكن فقط أنا صادق".

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