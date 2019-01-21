رسميا - أرسنال يعلن عن رحيل "العين الماسية"

أعلن نادي أرسنال عن رحيل سفين ميسلينتات رئيس قسم الصفقات في الفريق خلال شهر فبراير المقبل.

وصرح ميسلينتات للموقع الرسمي للنادي قائلا: "لقد كانت خبرة رائعة بالعمل في فريق كبير مثل أرسنال، وكان ذلك خلال وقت كبيرا حدث خلاله تغيير".

وأضاف "متشوق لما سيحمله المستقبل للنادي، وأتطلع للتحديات الجديدة بالنسبة لي".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن ميسلينتات اقترب من الرحيل إلى بايرن ميونيخ لتولي مهمة الانتدابات في النادي الألماني.

ويلقب ميسلينتات بالعين الماسية في ألمانيا لما له من قدرة على التقاط المواهب وضمها لفريق بوروسيا دورتموند، ومع خلافه الكبير مع توماس توخيل ومنعه من حضور التدريبات، تدخل أرسنال سريعا ليحصل على خدماته بعد فشل دورتموند في الإبقاء عليه مع بيتر بوش المدرب الجديد.

وانضم ميسلينتات إلى أرسنال في شهر نوفمبر من عام 2017 بعد العمل لأكثر من 10 سنوات مع نادي دورتموند.

ويستعد نادي أرسنال لتعيين إيدو لاعب وسط الفريق السابق في المنصب كمدير تقني للنادي خلفا للألماني الذي أشارت عدة تقارير إلى أنه على بعد خطوة من بايرن ميونيخ.

ميسلينتات ضم إلى دورتموند في وقت سابق يعقوب بواشتيشكوفسكي وشينجي كاجاوا وعثمان ديمبيلي وبيير إيمريك أوباميانج وروبرت ليفاندوفسكي.

كما ساهم صاحب الـ46 عاما في انتداب كل من أوباميانج وكونستانتينوس مافروبانوس وسوكوراتيس باباستاثوبولس للنادي اللندني.

إيدو لاعب أرسنال السابق والذي يقترب من دور المدير التقني لعب للفريق في الفترة من 2001 وحتى 2005 وشارك في 127 مباراة، كما مثل منتخب البرازيل 15 مرة، وتولى دور مدير نادي كورنثيانز البرازيلي عام 2011. كذلك أصبح المدير التقني لمنتخب البرازيل.

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