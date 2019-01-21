سكاي – برشلونة يقترب من ضم بواتينج

اقترب نادي برشلونة من ضم كيفين برينس بواتينج مهاجم ساسولو خلال شهر يناير الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" وكذلك جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي.

وقال التقرير إن النادي الكتالوني يرغب في ضم بواتينج على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

بواتينج انضم إلى ساسولو مجانا في الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت ويمتد تعاقده مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2021.

صاحب الـ31 عاما يمتلك ذكرى ضد برشلونة، إذ أنه سجل واحدا من أجمل أهدافه ضد النادي الكتالوني حينما كان لاعبا في صفوف ميلان.

بواتينج سجل خلال الموسم الجاري مع ساسولو 5 أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة بكل المسابقات.

ويحاول برشلونة تعزيز خياراته الهجومية بمهاجم بديل، إذ أنه لا يمتلك سوى لويس سواريز في خط هجومه بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

وربطت تقارير صحفية في وقت سابق برشلونة بضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي وزميله ألفارو موراتا والذي اقترب بشدة من الانضمام إلى أتليتكو مدريد.

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