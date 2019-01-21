بوسكيتس: ماذا توجب على سواريز أن يفعل؟ قدمه لن تختفي فجأة

الإثنين، 21 يناير 2019 - 01:23

كتب : FilGoal

بوسكيتس - برشلونة - ليجانيس - الدوري الإسباني

يعتقد سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة، أن هدف زميله لويس سواريز في شباك ليجانيس، كان شرعيا.

برشلونة خرج فائزا بصعوبة على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب كامب نو، في الجولة 20 من الدوري الإسباني، ليعيد الفارق مع مطارده أتليتكو مدريد إلى 5 نقاط.

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وقال بوسكيتس بعد المباراة تعليقا على هدف فريقه الثاني الذي طالب فيه لاعبو ليجانيس بمخالفة لصالح الحارس إيفان كويار: "لويس وصل أولا للكرة ومع هذه السرعة كان من المستحيل أن يجعل قدمه تختفي".

لاعب الوسط تحصّل على البطاقة الصفراء رقم 87 في مسيرته مع برشلونة، ليصير الأعلى في هذا الصعيد بالتساوي مع بيب جوارديولا.

بوسكيتس واصل حديثه عن المباراة: "لعبنا مباراة جيدة، افتقدنا للتمريرة الأخيرة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بدأنا على نفس المنوال ولكنهم تحصلوا على هدية لم يتوقعوها (هدف التعادل)، ولكننا عرفنا بالفعل ما سيكون ميسي قادرا على فعله".

برشلونة تلقى نبأ سيئا بإصابة لاعبه عثمان ديمبيلي وخروج بعد تعرضه لالتواء في الكاحل: "إنه يقدّم مستوى رائعا مؤخرا بعد الجدل الذي أحاط به، يعطينا الكثير من الحركية والسرعة كما يسجل الأهداف، نأمل ألا تكون إصابة قوية لأنه سيء الحظ".

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