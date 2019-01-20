بالفيديو - في 3 دقائق فقط.. نابولي يهزم لاتسيو ويبتعد أكثر عن إنتر

حقق فريق نابولي فوزا هاما على لاتسيو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ20 للدوري الإيطالي.

تقدم نابولي عن طريق خوسيه كالخيون في الدقيقة 34، ثم أضاف أركاديوش ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 37.

قبل أن يسجل المهاجم شيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 65.

وتعرض فرانشيسكو أتشيربي مدافع لاتسيو للطرد في الدقيقة 70 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

بهذه النتيجة وصل نابولي إلى النقطة 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليبتعد عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث بـ40 نقطة.

وتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 32 في المركز الخامس، ويظل يوفنتوس متصدرا للدوري برصيد 53 نقطة ويتبقى له مباراة ضد كييفو.

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