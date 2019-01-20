بالفيديو - في 3 دقائق فقط.. نابولي يهزم لاتسيو ويبتعد أكثر عن إنتر

الأحد، 20 يناير 2019 - 23:46

كتب : FilGoal

نابولي

حقق فريق نابولي فوزا هاما على لاتسيو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ20 للدوري الإيطالي.

تقدم نابولي عن طريق خوسيه كالخيون في الدقيقة 34، ثم أضاف أركاديوش ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 37.

قبل أن يسجل المهاجم شيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 65.

أخبار متعلقة

أس: محاولات رونالدو مستمرة لإقناع مارسيلو بالانضمام لـ يوفنتوس زاكيروني: حضرت إلى الإمارات للفوز بكأس آسيا.. وقيرجيزستان منتخب بطابع روسي مبابي: الانتقال لـ ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل

وتعرض فرانشيسكو أتشيربي مدافع لاتسيو للطرد في الدقيقة 70 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

بهذه النتيجة وصل نابولي إلى النقطة 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليبتعد عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث بـ40 نقطة.

وتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 32 في المركز الخامس، ويظل يوفنتوس متصدرا للدوري برصيد 53 نقطة ويتبقى له مباراة ضد كييفو.

ـــــــــــــــــــــ

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

اقرأ أيضا

هل طلب العين ضم كهربا من الزمالك؟

من يحرس مرمى بيراميدز ضد الزمالك؟

طولان: فكرة انتقال شيكابالا مازالت مطروحة

مصدر في المقاصة يوضح تطور المفاوضات لضم ميدو جابر

ملخص الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال

لاتسيو نابولي الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بوسكيتس: ماذا توجب على سواريز أن يفعل؟ قدمه لن تختفي فجأة 17 دقيقة | أوروبا
صبري رحيل: مفاوضات بيراميدز استغرقت يوما.. وجاهز لمواجهة الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد يعلنها: صبري رحيل إلى بيراميدز مقابل أحمد توفيق 39 دقيقة | الدوري المصري
رئيس المصري: إسلام عيسى = 10 ملايين دولار 53 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 21 - 1- 2019 - منتخب اليد يواصل المغامرة.. وقمة آسيوية 56 دقيقة |
عامر حسين: تقدمت باستقالتي لـ أبو ريدة بسبب ما حدث اليوم.. وانتهت الأزمة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك