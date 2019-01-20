زاكيروني: حضرت إلى الإمارات للفوز بكأس آسيا.. وقيرجيزستان منتخب بطابع روسي

الأحد، 20 يناير 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

ألبيرتو زاكيروني

رفع ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات من طموحات جماهيره، وأعلن أن هدفه هو الفوز بكأس آسيا 2019.

الإمارات تواجه قيرجيزستان غدا الإثنين في دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "الهدف من تعاقدي مع الإماراتي وحضوري إلى هنا، هو الفوز بهذه البطولة. أستطيع رؤية ذلك في أعين اللاعبين، لديهم نفس رغبتي حتى يسعدوا جماهير بلادهم".

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مضيفا: "سأحاول تصحيح الأخطاء ومواصلة تطوير المنتخب مباراة تلو الأخرى، حتى نصل لهدفنا الختامي. نفتقد أحيانا السرعة في الأداء والتحوّل من الدفاع إلى الهجوم، وهذا ما عملت على تصحيحه في الفترة الماضية".

وواصل: "اتفقت مع اللاعبين على ضرورة الظهور بأفضل صورة ممكنة وأن نفاجئ الفريق المنافس، لقد لاحظت ارتفاع التركيز لدى اللاعبين، وقد تحرروا من الضغوطات بعد التأهل إلى الدور الثاني".

وحذّر زاكيروني من خطورة المنافس الذي احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة: "الطابع الروسي يغلب على منتخب قيرجيزستان بعد انفصالهم عن الاتحاد السوفيتي، لقد تطوّروا كثيرا مؤخرا".

وأردف: "جميع المباريات المقبلة ستكون مباريات نهائية، لا توجد فرصة للتعويض، فنحن في مرحلة خروج المغلوب، مباراة الغد صعبة ولكني أثق في كل اللاعبين".

المدرب الإيطالي دافع عن نفسه أمام الاتهامات بأنه مدرب دفاعي: "لست مدربا متحظفا كما يشاع، بدليل الإضافة الهجومية في المباريات الماضية. ولكن التوازن مهم في مباريات هذه البطولة. لقد وضعت الخطة المناسبة لمواجهة قيرجيزستان".

الإمارات صاحبة الأرض تسعى للوصول للمباراة النهائية الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1996 التي استضافتها على أراضيها كذلك.

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