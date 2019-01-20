نيمار عن "الانتقال إلى ريال مدريد": اطمئنوا سأخبر الجميع إذا حدث شيئا

الأحد، 20 يناير 2019 - 22:06

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليفربول

رد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان على أنباء تفاوضه مع ريال مدريد، مشيرا إلى "تلك التكهنات تطاردني دائما".

نيمار رحل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في ضربة مدوية في 2017 بعدما أصبح النجم البرازيلي أغلى لاعب في العالم.

بعد مرور عام من انتقاله إلى فرنسا، ارتبط اسم نيمار كثيرا بالعودة إلى إسبانيا من جديد ولكن من بوابة ريال مدريد، وهو ما تحدث عنه اللاعب.

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وقال نيمار: "تلك التكهنات دائما ما تطاردني منذ أن أصبحت لاعبا محترفا في كرة القدم، دائما ما يتحدثون عن رحيلي من فريقي والانتقال لآخر".

وأضاف في تصريحاته مع كانال + "لا يوجد أي شيء ملموس حتى الآن".

وواصل "اطمئنوا. عندما يحدث أي شيء ملموس سأخبرك جميعا بذلك".

صاحب الـ 26 عاما شارك في 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 9.

ومنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان، سجل نيمار 46 هدفا وصنع 25 خلال ظهوره في 51 لقاء في كل البطولات.

ريال مدريد تخلى عن نجمه كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية. رونالدو إلى يوفنتوس.

وتعاقد النادي الملكي مع فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في خط الهجوم.

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