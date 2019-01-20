صدفة طريفة: ميلنر تلقى بطاقة حمراء من مدرّسه في الابتدائية

قبل 8 دقائق على نهاية مباراة ليفربول وكريستال بالاس، لم يتوان جون موس حكم المباراة عن إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه جيمس ميلنر.. تلميذه السابق!

ليفربول انتصر 4-3 في مباراة مثيرة بملعب أنفيلد، وواصل تصدره للدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

ميلنر (33 عاما) لن يكون حاضرا أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء المقبل، بداعي اللون الأحمر الذي أشهر في وجهه خلال مواجهة كريستال بالاس.

الأمر الطريف، أن موس حكم المباراة، كان مدرّسا لـ ميلنر في طفولته بمدرسة ويستبروك لين الابتدائية في مدينة ليدز.

صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الثنائي مجتمعا في صورة واحدة، جون موس مدرّس التربية الرياضية، ويرافقه فيها فريق كرة القدم في المدرسة، ويتوسطهم جيمس الصغير الذي سيلعب لاحقا 61 مباراة دولية لمنتخب إنجلترا.

photo evidence Moss as coach and Milner as captain pic.twitter.com/VhhYlRWvwR — Foz (@chrisfozard) January 20, 2019

رغم ذلك، لم يكن موس متسامحا أبدا مع تلميذه السابق، ولم يجد مشكلة في الإطاحة بمكانه من أرض الملعب في الدقيقة 82.

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