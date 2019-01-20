تقرير برتغالي: أرسنال في منافسة مع موناكو لضم جناح أتليتكو مدريد

دخل أرسنال في منافسة مع نادي موناكو من أجل الحصول على خدمات الجناح البرتغالي جيلسون مارتينز.

صحيفة أو جوجو البرتغالية كشفت في تقرير حصري لها يوم الأحد اقتراب رحيل جيلسون مارتينز من صفوف أتليتكو وذلك بعد اقتراب الأخير من ضم ألفارو موراتا.

أتليتكو مدريد أصبح على أعتاب ضم موراتا من تشيلسي، والأخير سيتعاقد مع جونزالو إيجوايين.

الدائرة ستكتمل. صفقة جديدة لـ أتليتكو = رحيل جديد من صفوف النادي الإسباني، وهنا نتحدث عن مارتينز.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى "أرسنال دخل في منافسات بقوة مع موناكو لضم مارتينز ".

أرسنال يرغب في التعاقد مع مارتينز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية شراء.

الفريق اللندني ليس الوحيد من الدوري الإنجليزي الذي يرغب في ضم مارتينز، بل نيوكاسل أيضا، وفقا لما كشفه الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.

البرتغالي صاحب الـ 23 عاما انضم إلى أتليتكو مدريد قادما من سبورتنج لشبونة في الصيف الماضي.

وشارك مارتينز في 12 مباراة هذا الموسم مع أتليتكو، ونجح في التسجيل مرة.

وخرج جيلسون مارتينز من قائمة أتليتكو لمواجهة ويسكا يوم السبت الماضي. خروج يُقرب من إمكانية رحيله من الفريق الإسباني.

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