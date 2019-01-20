تقرير برتغالي: أرسنال في منافسة مع موناكو لضم جناح أتليتكو مدريد

الأحد، 20 يناير 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

جيلسون مارتينز - أتليتكو مدريد

دخل أرسنال في منافسة مع نادي موناكو من أجل الحصول على خدمات الجناح البرتغالي جيلسون مارتينز.

صحيفة أو جوجو البرتغالية كشفت في تقرير حصري لها يوم الأحد اقتراب رحيل جيلسون مارتينز من صفوف أتليتكو وذلك بعد اقتراب الأخير من ضم ألفارو موراتا.

أتليتكو مدريد أصبح على أعتاب ضم موراتا من تشيلسي، والأخير سيتعاقد مع جونزالو إيجوايين.

أخبار متعلقة

بالفيديو والصور – أتليتكو ينجو من فخ الضباب.. ويعود منتصرا من أرض ويسكا تقرير: موراتا يقترب من أتليتكو بالفيديو - مفاجأة مدوية.. أتليتكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا على يد جيرونا أتليتكو مدريد يهزم ليفانتي بهدف ويضيق الفارق مع برشلونة في الدوري الإسباني

الدائرة ستكتمل. صفقة جديدة لـ أتليتكو = رحيل جديد من صفوف النادي الإسباني، وهنا نتحدث عن مارتينز.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى "أرسنال دخل في منافسات بقوة مع موناكو لضم مارتينز ".

أرسنال يرغب في التعاقد مع مارتينز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية شراء.

الفريق اللندني ليس الوحيد من الدوري الإنجليزي الذي يرغب في ضم مارتينز، بل نيوكاسل أيضا، وفقا لما كشفه الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.

البرتغالي صاحب الـ 23 عاما انضم إلى أتليتكو مدريد قادما من سبورتنج لشبونة في الصيف الماضي.

وشارك مارتينز في 12 مباراة هذا الموسم مع أتليتكو، ونجح في التسجيل مرة.

وخرج جيلسون مارتينز من قائمة أتليتكو لمواجهة ويسكا يوم السبت الماضي. خروج يُقرب من إمكانية رحيله من الفريق الإسباني.

طالع أيضا:

شيمليس: بتروجيت طلب من الأهلي 20 مليونا وباعني للمقاصة بخمسة ملايين

فتحي يروي تحديا خاصا مع غالي وإكرامي.. "كوبر لن يضمك لأنه لا يحبك"

6 أسئلة مثيرة.. فتحي عن "أزمة التجديد" وموقف السعيد و هل فكر في التوقيع لـ الزمالك

وكيل أعمال متعب: ننتظر نتائج دوري أبطال أوروبا لنحدد موعد مباراة الاعتزال

10 لاعبين سبقوا إبراهيم حسن في التسجيل لناديين مصريين بالكونفدرالية

في أوروبا في إنجلترا في إسبانيا في فرنسا جيلسون مارتينز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) ليجانيس.. الشوط الأول 16 دقيقة | أوروبا
أحمد رفعت لـ في الجول: أحدد وجهتي المقبلة خلال ساعات 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال اليد - مصر (11)-(14) النرويج.. الطيار يتألق 42 دقيقة | مصر
بالفيديو - عمان تدفع ثمن خطيئة كانو.. وتهدي إيران بطاقة العبور إلى ربع نهائي آسيا 57 دقيقة |
بمشاركة الزمالك.. تعرف على المستويات الأقرب لقرعة الكونفدرالية ساعة | إفريقيا
ديلي ميل: أرسنال يخشى نهاية موسم بيليرين بسبب الرباط الصليبي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك