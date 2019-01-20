بالفيديو – زاباتا يواصل التوهج.. سجل 4 أهداف لأتلانتا وعادل رقم رونالدو

واصل دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا التألق وسجل 4 أهداف قاد بهم فريقه للفوز على فروزينوني 5-0 اليوم الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.

وأصبح زاباتا أول لاعب يسجل 4 أهداف لأتلانتا في مباراة واحدة في الدوري منذ عام 1952.

ووصل رصيد زاباتا إلى 14 هدفا ليعادل أهداف كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي المسابقة.

وحافظ المهاجم الكولومبي على أرقامه الرائعة، حيث تمكن من تسجيل 13 هدفا في أخر 7 مباريات.

ويلعب صاحب الـ27 عاما معارا لأتلانتا من نابولي.

يذكر أن زاباتا خرج من قائمة منتخب كولومبيا النهائية للمشاركة في كأس العالم 2018.