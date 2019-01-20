بالفيديو – زاباتا يواصل التوهج.. سجل 4 أهداف لأتلانتا وعادل رقم رونالدو

الأحد، 20 يناير 2019 - 17:26

كتب : محرر في الجول

زاباتا مهاجم أتالانتا

واصل دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا التألق وسجل 4 أهداف قاد بهم فريقه للفوز على فروزينوني 5-0 اليوم الأحد في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.

وأصبح زاباتا أول لاعب يسجل 4 أهداف لأتلانتا في مباراة واحدة في الدوري منذ عام 1952.

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ووصل رصيد زاباتا إلى 14 هدفا ليعادل أهداف كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي المسابقة.

وحافظ المهاجم الكولومبي على أرقامه الرائعة، حيث تمكن من تسجيل 13 هدفا في أخر 7 مباريات.

ويلعب صاحب الـ27 عاما معارا لأتلانتا من نابولي.

يذكر أن زاباتا خرج من قائمة منتخب كولومبيا النهائية للمشاركة في كأس العالم 2018.

زاباتا رونالدو

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