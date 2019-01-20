كلوب: 11 يوما بلا مباريات؟ لن تكون استراحة

رغم المدة الطويلة التي لن يلعب خلالها ليفربول مباريات غير أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق يرفض اعتبار هذه المدة استراحة.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول المثير على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن الـ11 يوما حتى مباراة الريدز التالية أمام ليستر سيتي "هي بمثابة استراحة خلال تلك الفترة. عندما أفكر في إيقاف جيمس ميلنر وغياب فابينيو بالتأكيد، فمن المؤكد أنه سيكون تحديًا كبيرًا إذا كنا سنلعب يوم الأربعاء أو السبت مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ليس لدي أي فكرة عن الكيفية التي كان من الممكن أن نقوم بذلك، لم نكن لنتمكن من فعل ذلك بأمانة. سيكون هناك الآن يومان للتعافي للاعبين الذين شاركوا لفترة طويلة، والبقية سوف يعودون للمران بالتأكيد، ثم نبدأ التحضير لمباراة ليستر، وهي مهمة صعبة أخرى. هذا هو سبب وجودنا هنا، لكن تلك الفترة لن تكون استراحة حقيقية، يجب أن نستغلها للتدريب".

وأوضح عن الموعد المتوقع لعودة المدافع المصاب ترينت ألكسندر-آرنولد "لا أعرف. يجب أن نراقب حالته بشكل يومي، هذا ما يقوله لي الجميع. هل سيشارك أمام ليستر؟ لا أدري، ترينت يتعافى بشكل سريع جدا بحيث يعطينا القليل من الأمل. هذا هو. علينا أن ننتظر".

[video:1]

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليواصل السير في طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

طالع أيضا:

شيمليس: بتروجيت طلب من الأهلي 20 مليونا وباعني للمقاصة بخمسة ملايين

فتحي يروي تحديا خاصا مع غالي وإكرامي.. "كوبر لن يضمك لأنه لا يحبك"

6 أسئلة مثيرة.. فتحي عن "أزمة التجديد" وموقف السعيد و هل فكر في التوقيع لـ الزمالك

وكيل أعمال متعب: ننتظر نتائج دوري أبطال أوروبا لنحدد موعد مباراة الاعتزال

10 لاعبين سبقوا إبراهيم حسن في التسجيل لناديين مصريين بالكونفدرالية