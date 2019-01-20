مونديال اليد - منافس مصر.. التاريخ ينحاز للنرويج وصيف العالم

الأحد، 20 يناير 2019 - 14:25

كتب : محمد سمير

منتخب النرويج - كرة يد

يستهل المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في الدور الثاني من بطولة العالم المقامة بألمانيا والدنمارك بمواجهة النرويج في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد.

وصعد منتخب مصر إلى الدور الثاني برصيد نقطة واحدة من التعادل مع المجر، بينما النرويج برصيد نقطتين من الفوز على تونس.

وينحاز التاريخ إلى منتخب النرويج الذي تغلب على مصر في ثلاث مناسبات سابقة في بطولات العالم لكرة اليد، أما الحاضر فهو الأقوى والأفضل للفريق.

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تاريخ النرويج:

يشارك المنتخب النرويجي للمرة 15 من أصل 26 بطولة من بطولات العالم ورغم ذلك لا يملك الفريق الأوروبي تاريخ قوي في المسابقة.

فلم يصل منتخب النرويج إلى ربع النهائي (أو أفضل 8 منتخبات على مستوى العالم) سوى ثلاث مرات فقط.

الأولى كانت في أول مشاركة عام 1958 حصل الفريق على المركز الخامس، والأخرى في النسخة التالية عام 1961 وحصل الفريق على المركز السادس.

ومنذ ذلك التوقيت لم يحقق منتخب النرويج أي نتيجة قوية في مشاركاته ببطولة العالم لليد حتى عام 2017 بالنسخة السابقة.

فجر منتخب النرويج وقتها مفاجأة كبرى بالوصول للمباراة النهائية وتحقيق وصافة بطولة العالم.

وعلى المستوى القاري لم يصل منتخب النرويج للمربع الذهبي في 9 مشاركات من 13 نسخة أقيمت ببطولة أوروبا سوى مرة وحيدة كانت عام 2016 وحصل وقتها الفريق على المركز الرابع.

المواجهات المباشرة:

تواجه منتخبا مصر والنرويج ثلاث مرات من قبل في بطولات العالم، ورغم أن المنتخب النرويجي لم يكن ذو شأن كبير عالميا إلا أن جميع المواجهات جاءت لمصلحة الفريق الأوروبي.

وكانت المواجهة الأولى في دور المجموعات ببطولة العالم 2005 التي أقيمت في تونس، وسقط المنتخب المصري في ختام دور المجموعات أمام النرويج 19-24.

وفي النسخة التالية عام 2007 لعب الفريقان مجددا في منافسات كأس الرئيس (أدوار الترضية) وخسر المنتخب المصري أمام النرويج بنتيجة 18-27.

أما المواجهة الأخيرة كانت في نسخة 2009 وفازت النرويج في دور المجموعات بنتيجة 20-30 في أخر مواجهة بين الفريقين.

قائمة النرويج:

تضم قائمة النرويج لاعبين محترين باستثناء الناشيء أليكسندر بلونز الذي يبلغ من العمر 18 عاما.

وأغلب لاعبي منتخب النرويج يلعبون في الدوري الألماني.

ويعتبر بجارتي ميرهول لاعب دائرة منتخب النرويج من أخطر اللاعبين وسجل 715 هدفا في 231 مباراة خاضهم مع المنتخب قبل انطلاق بطولة العالم.

ويمتاز الجناح الأيسر كريستيان بجورنسين بقوة التسديدات والذي يلعب في نادي ويتزلار الألماني وسجل 471 هدفا مع منتخب النرويج في 103 مباراة.

كما يعتبر إسبين هانسين لاعب فريق نانت والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر أحد أبرز لاعبي المنتخب وسجل 456 هدفا مع النرويج في 154 بالإضافة إلى 13 هدفا في النسخة الجارية من بطولة العالم.

حوار في الجول مع ظهير النرويج

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