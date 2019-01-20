كلوب: أحيانا نحتاج للقليل من الحظ ولكننا لم نحتاجه كثيرا أمام بالاس

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه يحتاج للحظ في بعض مبارياته، لكنه شدد على أن الريدز لم يحتاجه أمام كريستال بالاس.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول المثير على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الشخصية التي أظهرها الفريق أمام كريستال بالاس ليست بمفاجأة، فإذا كان هناك أمر جيد في ليفربول قبل قدومي إلى هنا فهو الشخصية القوية التي يتمتع بها الفريق. أنا هنا منذ أكتوبر 2015، ويمكنني القول أن اللاعبين الموجودين الآن والذين رحلوا عن الفريق كلهم يتمتعون بشخصية قوية داخل الملعب".

وأضاف "اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا، وعندما يمتزج المجهود الكبير بالشخصية القوية يكون المردود رائعًا. الثقة بالنفس أمر مهم للغاية أيضًا، ولقد أثبت اللاعبون أنهم مستعدين للمحاربة من أجل الفريق. هذه ليست المرة الأولى التي نظهر فيها بهذه الشخصية هذا الموسم، ولكن ضد بالاس كان الأمر استثنائيًا ولقد سعدت باللاعبين كثيرًا.

وواصل "أعتقد أن الجمهور واجهوا صعوبة في تقبل شكل الفريق في الشوط الأول، لذا ماذا يتعين عليك فعله؟ من ناحية، فالأمر ليس بهذا السوء، ولكن من ناحية أخرى كنا متأخرين بهدف وهذا واقع لا نقبله ويجب علينا تغييره. أعتقد أن كثيرًا من الناس توقعوا خسارتنا للمباراة، خاصة بعد الصعوبة التي واجهناها في إختراق دفاع الخصم".

وعن حديثه للاعبين بين الشوطين "أخبرت اللاعبين أن يظلوا متفائلين وأن لا يفقدوا التحكم في أعصابهم، فلم يكن هناك داع لذلك. كان علينا تحسين بعض الأمور والاستمرار في العمل الجاد. نعم، بالطبع كان علينا الدفاع جيدًا، خاصة في الناحية اليسرى. أستطيع أن أقول أن اللاعبون دافعوا بشكل جيد. أحيانًا تحتاج للقليل من الحظ، ولكننا لم نحتاجه كثيرًا ضد كريستال بالاس. لقد فزنا بالثلاث نقاط في مباراة صعبة للغاية، وأرى أننا كنا نستحق ذلك الفوز".

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليواصل السير في طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

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