مدرب الفراعنة: نصحت النني بالرحيل عن أرسنال.. تريزيجيه "مربوط" وهذا ما يعجبني في صلاح

نصح هاني رمزي المدرب العام للمنتخب، محمد النني لاعب وسط أرسنال بالبحث له عن ناد آخر.

وصرح رمزي عبر برنامج كورة كل يوم: "تحدثت مع النني أكثر من مرة وطالبته بالانتقال إلى ناد آخر يمنحه فرصة أكبر للعب مثلما فعل محمد صلاح عندما كان في صفوف تشيلسي".

وأضاف: "النني أمامه فرصة جيدة لأن عقده مع أرسنال ينتهي بعد ثلاثة مواسم ونصف، واللعب بانتظام في ناد آخر سيرفع مستواه الفني والبدني ويضاعف قيمته السوقية وربما ينتقل إلى ناد آخر أكبر أو يعود إلى أرسنال أساسيا، ولكن النني متردد".

وأضاف مدرب المنتخب: "أما محمود حسن (تريزيجيه) فهو مربوط، لأن ناديه التركي رفض أكثر من عرض جيد لبيعه، ونصحته أيضا بالتحدث مع رئيس النادي والسعي للعب في بطولة أكبر وأقوى، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج لوكيل أعمال قوي يجيد التحدث مع إدارة قاسم باشا".

وانتقل هاني رمزي في حديثه إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائلا: "ما أحبه في شخصية صلاح أن طموحه ليس فرديا بل يطمح لإنجاز مع بلده مثلما يتألق مع ناديه، فهو ليس اللاعب الذي يخشى الإصابة حتى يعود إلى ناديه سليما بل يصرح باستمرار أنه يريد الفوز بكأس الأمم الأفريقية فهو إنجاز سيحسب له، وكلنا رأينا لقطة تأثره في مباراة الكونغو بتصفيات كأس العالم".

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