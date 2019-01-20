منتخب مصر يجيب - هل ينضم عبد الله السعيد لقائمة أمم إفريقيا

لم يغلق هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الباب أمام انضمام عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز لقائمة كأس الأمم التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

وصرح رمزي عبر برنامج كورة كل يوم: "لا ننشغل بأي مشاكل جماهيرية طالما أن اللاعب سيخدم خطط الجهاز الفني، لأننا منتخب وليس ناديا".

وأضاف: "الباب مفتوح أمام كل اللاعبين ورغم ما قيل عن وجود مشاكل بين محمود عبد المنعم (كهربا) ولاعبين آخرين مع المدرب السابق هيكتور كوبر إلا أن خافيير أجيري أكد أنه يفتح صفحة جديدة مع الجميع".

وأكد: "لقد نجح الجهاز الفني للمنتخب في تخفيض معدل الأعمار من 31 سنة بالقائمة التي خاضت كأس العالم إلى 25 سنة، وبالطبع سنحتاج لبعض عناصر الخبرة في كأس الأمم ولكن بقدر محدود لأننا نريد الفوز بكأس البطولة".

وأوضح هاني رمزي: "الخبرة لا تعني السن فقط بل قد يكون لاعبا عمره 26 سنة ويملك خبرات عديدة من اللعب في بطولات دولية وقارية".

وأتم هاني رمزي: "استضافة البطولة له أثر إيجابي وسلبي خاصة فيما يتعلق بالضغط الجماهيري الذي يحتاجه الجيل الحالي ليثقل خبراته، فاللاعب الجيد هو من يؤدي تحت ضغوط، أما الجانب السلبي فهو أننا مطالبون بالفوز باللقب، ولكنه أمر طبيعي لأن منتخب مصر مرشح دائما لحصد الكأس".

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