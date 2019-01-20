قائد ليفربول: صلاح يصيب المدافعين بالكوابيس

يرى جوردن هندرسون قائد ليفربول أن محمد صلاح نجم الفريق يسبب إزعاجا كبيرا لمدافعي الفرق المنافسة.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول المثير على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون عن صلاح في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه يتسبب في كوابيس للمدافعين كل مرة".

وأضاف عن زميله الدولي المصري "مرة أخرى كان صلاح رائعا أمام كريستال بالاس".

وعن المباراة أوضح هندرسون "هناك بعض الإيجابيات للخروج بها من المباراة ولكن لا يزال هناك الكثير للتحسن".

وأردف "صعوبة الدوري الإنجليزي تحتاج إلى تحقيق النتائج الإيجابية باستمرار وهذا ما فعلناه".

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