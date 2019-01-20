بالأرقام - صلاح أسرع لاعب يصل لـ 50 هدفا في الدوري الإنجليزي بعدد الدقائق

سجل صلاح هدفين في شباك كريستال بالاس في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بصعوبة 4-3 ليواصل الريدز زحفه نحو القمة.

وصل صلاح للهدف رقم 50 بهدفه الثاني في المباراة والثالث لليفربول أمام كريستال بالاس ليصبح بذلك رابع أسرع لاعب يصل للرقم 50 في البريميرليج من حيث عدد المباريات وذلك بعد 72 مباراة خاضهم في المسابقة بالتساوي مع فيرناندو توريس.

ويتفوق على صلاح الثلاثي أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي من حيث الوصول لـ50 هدف في عدد مباريات أقل.

ينفرد أندي كول بصدارة القائمة بتسجيل الـ50 هدفا في 65 مباراة خاضهم يليه آلان شيرار بمباراة زائدة (66 لقاء) وفي المركز الثالث فان نيستلروي في 68 مباراة.

وسجل صلاح من أهدافه الخمسين، هدفين بقميص تشيلسي إذ شارك النجم المصري في 13 لقاء مع البلوز في الدوري الإنجليزي وشارك في أغلبهم كلاعب بديل.

ولكن يتفوق محمد صلاح على الجميع من حيث الدقائق، إذ أصبح نجم ليفربول أسرع من وصل لـ 50 هدفا في عدد دقائق أقل.

ويستعرض لكم FilGoal.com ذلك مع الثلاثي المتفوق عليه من حيث عدد المباريات:

- صلاح (50 هدفا - 72 مباراة) 5374 دقيقة

سجل صلاح هدفه رقم 48 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي لكنه سبق له تسجيل هدفين بقميص تشيلسي.

وكان صلاح قد سجل الهدفين مع تشيلسي في 530 دقيقة شارك بهم مع البلوز.

وفي موسمه الأول مع ليفربول سجل صلاح 32 هدفا في 2920 دقيقة مع الريدز، لينهي الموسم الماضي برصيد 34 هدفا في البريمييرليج.

ونجح صلاح في الموسم الحالي بتسجيل 16 هدفا بعد مرور 3 جولة، وسجل صلاح هدفه الـ16 بعد مرور 1924 دقيقة هذا الموسم.

وبحساب الدقائق التي شارك فيها صلاح قبل وصوله للهدف 50، نجد أنه سجل الهدف رقم خمسين بعد مرور 5374 دقيقة من مشاركته ليصبح بذلك اللاعب الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي.

- فان نيستلروي (50 هدفا - 68 مباراة) في 5597 دقيقة

وصل النجم الهولندي رود فان نيستلروي لهدفه رقم 50 بعد خوض 68 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد.

ونجح نيستلروي في الوصول للهدف رقم 50 بعد مرور جولتين فقط من موسمه الثالث في الدوري الإنجليزي.

وسجل نيستلروي هدفه رقم خمسين في الدقيقة 50 من فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل بنتيجة 2-1 في نسخة 2003- 2004.

وبذلك يكون نيستلروي قد وصل لهدفه رقم 50 بعد خوض 5597 دقيقة في الدوري الإنجليزي كثاني أسرع لاعب يصل لذلك بعدما أزاحه محمد صلاح من على القمة.

آلان شيرار (50 هدفا - 66 مباراة) 5973 دقيقة

وصل آلان شيرار لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي مع فريق بلاكبيرن وهو النادي الثاني الذي سجل بقميصه بعد ساوثامبتون.

ونجح شيرار في الوصول للهدف رقم 50 بعد خوض 66 مباراة في المسابقة.

وبقميص ساوثامبتون نجح شيرار في تسجيل 8 أهداف من 22 مباراة بواقع 1893 في موسم 91- 92 قبل أن يتحول اسمه إلى البريمييرليج.

وفي موسمه الثاني في الدوري الإنجليزي نجح شيرار في تسجيل 16 هدفا بقميص بلاكبيرن في موسم 92- 93 في 21 مباراة خاض فيهم 1833 دقيقة.

أما في الموسم الثالث فوصل شيرار لهدفه رقم 50 بعد مرور 33 جولة منهم في مارس 1994 وذلك بعد تسجيل 26 هدفا في ذلك الموسم بعد 2247 دقيقة.

وسجل آلان شيرار هدفه رقم 50 في فوز بلاكبيرن على سويندون تاون بنتيجة 3-1، إذ سجل هدفه بعد مرور ست دقائق من البداية.

وبذلك يكون شيرار قد وصل لهدفه رقم 50 بعد خوض 5973 دقيقة في الدوري الإنجليزي.

أندي كول (50 هدفا - 65 مباراة) 6024 دقيقة

نجح أندي كول في الوصول للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي بعد موسمين له في المسابقة بواقع 65 مباراة.

وسجل كو ل هدفه رقم 50 في اكتساح مانشستر يونايتد لفريق إسبويتش تاون بنتيجة 9-0 بعد تسجيله خمسة أهداف في المباراة التي أقيمت في أبريل 1995 بالجولة 30 من المسابقة.

وكان هدف كول الخامس له والذي وصل به للهدف رقم 50 هو التاسع في المباراة وقام بتسجيله في الدقيقة 87.

وبذلك يكون كول قد وصل لهدفه رقم 50 بعد خوض 6024 دقيقة في الدوري الإنجليزي.

- فرناندو توريس: (50 هدفا -65 مباراة) 5464 دقيقة

وصل فرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 في موسمه الثالث في الدوري الإنجليزي.

أحرز توريس هدفه رقم 50 في مواجهة أستون فيلا في الجولة العشرين من موسم 2009 - 2010.

وأحرز توريس هدفه في الدقيقة 93 من المباراة، ليكون هدفه الـ 50 بعد 5464 دقيقة خاضهم في الدوري الإنجليزي.

ليكون محمد صلاح هو أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي من حيث عدد الدقائق التي لعبها متفوقا على فان نيستلروي بـ 223 دقيقة وفيرناندو توريس بـ 90 دقيقة.

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