تعرف على تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

ثنائية ثمينة في شباك كريستال بالاس جعلت محمد صلاح نجم ليفربول أفضل لاعبي المباراة بمفرده من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأضاف صلاح لسجله التهديفي في الدوري الإنجليزي هدفين، ليصبح رابع أسرع اللاعبين تسجيلا لـ50 هدفا في المسابقة بعد النجوم أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، وكان الأقرب له جوردن هندرسون بمتوسط تقييم 7.6 درجة.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ19 هدفا، 16 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط في قمة الدوري لـ60 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.