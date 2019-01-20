يثق إسبين هانسين ظهير أيسر منتخب النرويج في قدرة بلاده على التأهل إلى المربع الذهبي والتغلب على مصر في المباراة الافتتاحية للفريقين بالدور الثاني رغم صعوبة المواجهة من وجهة نظره.

ويلعب منتخب مصر أمام النرويج في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك.

وتواصل FilGoal.com مع إسبين هانسين اللاعب رقم 89 في منتخب النرويج والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر للحديث عن مواجهة مصر وحظوظ الفرق في المجموعة.

وقال إسبين في بداية حديثه: "نلعب مع أفضل 3 فرق من المجموعة الرابعة وهم السويد والمجر ومصر الذين نجحوا في التأهل".

وأضاف: "أعتقد أن السويد هي الأفضل فيهم والأخطر علينا، ويأتي منتخبا مصر والمجر بعد ذلك في نفس المستوى".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني برصيد نقطة واحدة من التعادل مع المجر، بينما النرويج برصيد نقطتين بالفوز على المنتخب التونسي.

وتابع ظهير أيسر منتخب النرويج: "رغم ذلك أرى أن المواجهة متوازنة وحظوظنا كبيرة في التأهل للمربع الذهبي".

وعن حظوظ منتخب بلاده في التأهل في ظل وجود الدنمارك والسويد أوضح إسبين: "أثق أننا سنتأهل إلى المربع الذهبي بعد الفوز في جميع المباريات بذلك الدور وسنصعد رفقة الدنمارك".

وبالحديث عن مواجهة مصر في افتتاح الدور الثاني قال إسبين هانسين: "ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد، لكن أعتقد أن طموحاتنا في الفوز أكبر من أجل المربع الذهبي وذلك ما يجعلنا ننتصر في الأخير".

وفي النهاية بسؤاله عن نقاط القوة في المنتخب المصري أتم هانسين حديثه: "لم أر أي مواجهة لمصر في المونديال الحالي، لكن أعلم أنهم يقاتلون بقوة".

ويتقاسم منتخبا السويد والدنمارك صدارة المجموعة بعد فوز كل منهما على تونس والمجر على الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما وفي انتظار مواجهة مصر والنرويج.

وكان منتخب النرويج قد حصد وصافة النسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد بعد خسارة المباراة النهائية.

ويلعب إسبين هانسين في الدوري الفرنسي لفريق نانت وقبل بطولة العالم كان قد شارك في 154 مباراة للمنتخب وسجل 456 هدفا.

ونجح إسبين هانسين في تسجيل 13 هدفا بالنسخة الجارية من مونديال اليد.

اقرأ أيضا:

فتحي يروي تحديا خاصا مع غالي وإكرامي.. "كوبر لن يضمك لأنه لا يحبك"

ماذا ينتظر الزمالك في قرعة الكونفدرالية؟ المتأهلون حتى الآن والـ8 المقاعد المتبقية

بالفيديو - في مباراة الأهداف الخارقة.. الزمالك ينطح طنجة ويمر إلى دور المجموعات للكونفدرالية

كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد

فتحي: إصابات الأهلي ليست طبيعية ولا نعرف أسبابها.. الجهاز الطبي ليس مسؤولا