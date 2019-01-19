بالفيديو - صن داونز يتجاوز الوداد ويشعل المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

أشعل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، بفوزه 2-1 على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بالجولة الثانية من دور المجموعات.

صن داونز تقدّم في النتيجة بالدقيقة الثامنة عن طريق ثيمبا زواني رغم محاولة أحمد رضا التاجناوتي حارس الوداد إبعاد الكرة، إلا أنها اصطدمت بالقائم وعرفت طريقها نحو المرمى.

محمد ناهيري أدرك التعادل للوداد من تسديدة رائعة بالدقيقة 35، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

في الشوط الثاني عاد ثيمبا زواني للظهور، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64، والي كان كافيا للظفر بنقاط المباراة.

صن داونز رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الوداد صاحب نفس الرصيد.

المجموعة الأولى اشتعلت بعد أن تساوت الأندية الأربعة في الرصيد، إذ يمتلك فريقا لوبي ستارز وأسيك ميموزا 3 نقاط أيضا.