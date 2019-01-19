سولاري: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. سنقاتل على كل البطولات

رفض سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، رفْع الراية البيضاء في الصراع على لقب الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز المهم على إشبيلية.

ريال مدريد تجاوز ضيفه إشبيلية بصعوبة بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

المدرب الأرجنتيني احتفل بهدف فريقه الأول الذي سجّله كاسيميرو بشكل صاخب، وبدا في قمة سعادته عند دخول الكرة الشباك: "دائما ما يعني الأمر أكثر من 3 نقاط عندما تواجه غريمك المباشر، لأنك تزيد من رصيدك وتعرقل منافسك في اللحظة عينها. الاحتفال حدث بسبب سعادتي، وكان هدفا جميلا للغاية وسُجل بكثير من الإثارة، لم نتعرّف مباشرة ما إذا كانت الكرة قد دخلت أم لا، كان هدفا جميلا ومستحقا، بحثنا عن تسجيله منذ البداية ولم نتوقّف أبدا حتى دخلت الكرة".

مضيفا: "كاسيميرو سددها بشكل رائع، لقد سجّل في السابق أهدافا مهمة للنادي من خارج منطقة الجزاء، طريقة التسجيل كانت مثيرة للغاية لأن الحارس لمس الكرة، كان هدفا جميلا".

كما انهال سولاري بالإشادة على لاعبه لوكا مودريتش الذي سجّل الهدف الثاني: "كان رائعا اليوم، إنه مقاتل، لعب بشكل رائع في الشوط الأول وكان كاشفا لكل جنبات الملعب، لقد لعب 15 دقيقة بضمادة على رأسه، قبل أن يخرج ليقدّم شوطا ثانيا رائعا ويسجل هدفا في الدقيقة الأخيرة. هذا مؤشر على روحه وروح الفريق، لقد قدّم كل شيء ولعب مباراة كاملة".

إيسكو ألاركون الذي لا يشارك كثيرا مؤخرا، كان التغيير الأول لـ سولاري أثناء نتيجة التعادل: "أنا سعيد جدا لأجل إيسكو، ولكل اللاعبين. كانت مباراة مثالية، نستحق الفوز لما قدمناه".

سولاري أكمل 3 شهور في قيادة ريال مدريد: "شعرت أنني قضيت وقتا أطول".

ريال مدريد كاد أن يفتتح التسجيل في منتصف الشوط الثاني بتسديدة قوية من داني سيبايوس ارتدت من العارضة الأفقية، قبل أن يسجل كاسيميرو من تسديدة بعيدة المدى، فهل أعطى سولاري تعليمات للاعبيه بالتسديد البعيد؟

المدرب يجيب: "عرفنا أنه يتوجب علينا إيجاد الفراغات بأي طريقة، لأن إشبيلية يدافع بشكل مميز طوال الموسم ويستفيد من المساحات التي يخلفها منافسه. سنحت فرصة مهمة لـ فينيسيوس في الشوط الأول، كنا قادرين على افتتاح التسجيل. أصررنا على التسجيل حتى جاء الهدف، أحيانا لا تتمكن من التسجيل وتنتهي المباراة على التعادل، ولكننا لم نستسلم".

مع فارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة ومباراة أقل للفريق الكتالوني، هل فقد ريال مدريد الأمل في الفوز بالدوري.

سولاري لا يعتقد ذلك: "سنقاتل على الـ 3 بطولات حتى النهاية، لا يوجد ما هو مستحيل على ريال مدريد".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإسباني، متجاوزا إشبيلية صاحب الـ 33 نقطة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - في مباراة الأهداف الخارقة.. الزمالك ينطح طنجة ويمر إلى دور المجموعات للكونفدرالية

كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي

جروس: رد فعلنا كان ممتازا بعد استقبالنا لهدف ووجهت رسالة بإشراك أحداد

بالفيديو – قذيفة المدفع تدمر القلعة الزرقاء.. أرسنال يقهر تشيلسي ويشعل الصراع الرباعي

"نتيجة غير مرضية لتركي آل الشيخ" بيراميدز يحول تأخره لفوز بثلاثية على الجيش