أنشيلوتي: زيدان غيّر فكرتي عن كرة القدم.. وريال مدريد أهم فتراتي كمدرب

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ نابولي، أن الفرنسي زين الدين زيدان قد غيّر فكرته في التدريب وقتما عملا معا في يوفنتوس بنهاية التسعينيات.

أنشيلوتي تحدّث إلى صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن تحوّله من الاعتماد على طريقة 4-4-2 التي نهجها أستاذه أريجو ساكي، إلى الاعتماد على صانع ألعاب صريح: "زيدان غيّر فكرتي عن كرة القدم في يوفنتوس، كنت قد منعت بارما (فريقه قبل يوفنتوس) من التعاقد مع روبيرتو بادجو رغم إتمام اتفاق مع النادي بالفعل. بادجو كان واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ولكني امتلكت حينها إنريكو كييزا وهيرنان كريسبو".

مضيفا: "كنت أمتلك أسلوبا في التدريب قائم على اللاعبين المتمركزين داخل منطقة الجزاء دون الاعتماد على صانع ألعاب، وهو الدور الذي كان يلعبه روبيرتو (بادجو). ولكن إن وصل بادجو بعد نقطة التحول في مسيرتي بتدريب زيدان، لكنت قد وافقت على عملت معه بكل امتنان".

وواصل: "زيدان غيّر كل شيء، قررت أن أجعل الفريق متمحورا حول بطل، جعلت الفريق مناسبا تماما لـ زيزو".

أنشيلوتي عمل لاحقا مع زيدان في ريال مدريد، بعد أن دخل الأخير في جهازه الفني موسم 2013\2014.

وعن الفترة الأهم في مسيرته التدريبية، وعلى الرغم من سنواته الطويلة مع ميلان، اختار أنشيلوتي ريال مدريد الذي حقق معه دوري أبطال أوروبا 2014: "قضيت 8 سنوات في ميلان وهي فترة رائعة، ولكن إن أردت الصراحة، ففترتي في ريال مدريد هي الأفضل في مسيرتي. ريال مدريد هو ريال مدريد، وكل المدربين يجب أن يذهبوا إلى هذه المدينة ويعملوا هناك".