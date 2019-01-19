تشكيل ليفربول – صلاح يقود هجوم الحمر ضد كريستال بالاس وميلنر مدافع

دفع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بمحمد صلاح نجم فريقه لقيادة خط الهجوم في مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويلعب في خط دفع الحمر كل من فيرجيل فان ديك وأندرو روبيرتسون وجويل ماتيب، كما يحل جيمس ميلنر محل أليكسندر أرنولد المصاب.

ويشارك الخماسي فابينيو ونابي كيتا وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني وجوردان هيندرسون في خط الوسط.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جيمس ملينر – ماتيب – فان ديك – روبيرتسون

الوسط: فابينيو – نابي كيتا – فيرمينو – ماني – هيندرسون

الهجوم: محمد صلاح

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