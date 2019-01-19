مواعيد مباريات اليوم السبت 19-1-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمم نارية بالجملة

سبت كروي ناري في انتظارنا. الزمالك والرحلة الإفريقية. بيراميدز والرحلة المحلية. وقمم نارية في الدوريات الكبرى.

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الزمالك يستضيف اتحاد طنجة في السابعة مساءً في إياب دور الـ 32 مكرر من كأس الكونفدرالية.

لقاء يبث على قناة أون سبورت مع تعليق حاتم بطيشة.

وفي الثالثة عصرا تنطلق مواجهة المقاولون العرب أمام النجوم في الجولة الـ 20 من الدوري المصري على أون سبورت والنيل للرياضة.

بعدها، يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش في السادسة مساءً على أون سبورت 2.

في إنجلترا، سنكون على موعد مع مباريات نارية بالجملة.

البداية ستكون بمواجهة وولفرهامبتون أمام ليستر سيتي في الثانية والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

وفي الخامسة مساءً تنطلق 6 مواجهات في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة الـ 23.

ليفربول أمام كريستال بالاس وظهور منتظر لمحترفنا المصري محمد صلاح على بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد ضد برايتون على بي إن سبورتس 7.

بورنموث ضد وست هام على بي إن سبورتس 8. ساوثامبتون ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 9. واتفورد ضد بيرنلي على بي إن سبورتس 12. نيوكاسل ضد كارديف على بي إن سبورتس 13.

وبعد نهاية مباريات الخامسة مساءً، ينطلق دربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

في إسبانيا، سنكون على موعد مع مواجهة نارية بين ريال مدريد وإشبيلية في الخامسة والربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

وبعد قمة ريال مدريد وإشبيلية، يحل أتليتكو ضيفا على وسيكا في السابعة والنصف مساءً، ثم يستضيف سيلتا فيجو نظيره فالنسيا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3 أيضا.

بينما في دوري أبطال إفريقيا، سيلعب فيتا كلوب أمام سيمبا التنزاني في لقاء ضمن المجموعة الرابعة التي تشهد تواجد الأهلي. لقاء ينطلق في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي المجموعة الثالثة التي تشهد تواجد الإسماعيلي، يلعب قسنطية أمام مازيمبي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

روما سيفتتح مباريات الجولة الـ 20 في الدوري الإيطالي بمواجهة تورينو في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4.

ويلعب إنتر ضد ساسولو في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4 أيضا.

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