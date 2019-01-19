بالفيديو – خيتافي يحرم ألافيس من المربع الذهبي ويسحقه برباعية

فوّت ديبورتيفو ألافيس فرصة العودة للمربع الذهبي مؤقتا، وسقط على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز أمام خيتافي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

خيتافي تحصّل على ركلة جزاء في الدقيقة 31، بعد تدخل عنيف من تشيمو نافارو على سيباستيان كريستوفرو.

الفريق العاصمي كان الوحيد الذي لم يتحصل على أي ركلة جزاء هذا الموسم بين أندية الدوري الإسباني.

خايمي ماتا هداف دوري القسم الثاني في الموسم الماضي انبرى للركلة، ونفذها بنجاح، مفتتحا التسجيل لخيتافي.

في الشوط الثاني، احتاج خيتافي إلى 36 ثانية فقط بعد ركلة الاستئناف حتى يضيف الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خورخي مولينا.

القائد مولينا عاش ليلة رائعة، وقام بعمل جماعي مميز مع ماتا في الدقيقة 55، ليسجل هدف خيتافي الثالث، وهدفه الشخصي الثامن في دوري هذا الموسم، متخطيا رقمه في الموسم السابق إجمالا بـ 7 أهداف.

المهاجم المخضرم صاحب الـ 36 عاما و271 يوما، بات ثاني أكبر لاعب يسجّل ثنائية في تاريخ الدوري الإسباني، بعد خوليو ساليناس الذي فعلها في عمر 36 عاما و352 يوما.

وأخيرا اختتم ماتا أهداف المباراة في الدقيقة 88 بترجمة رائعة لعرضة كريستوفورو.

خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي حقق فوزه الرباعي الثاني على ديبورتيفو ألافيس فريقه السابق، بعد أن قهره 4-1 في دوري الموسم الماضي.

بوردالاس كان المدرب صاحب إنجاز إعادة ألافيس للدوري الإسباني في صيف 2016، إلا أن الإدارة قررت الاستغناء عنه والتعاقد مع ماوريسيو بيلجرينو.

ليتولى بوردالاس تدريب خيتافي مباشرة ويقوده للصعود إلى القسم الأول بعد موسم من هبوطه.

ليتجمد رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الخامس خلف إشبيلية وريال مدريد صاحبي الـ 33 نقطة.

فيما رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، ليعادل رصيده في نفس عدد الجولات بموسم 2009\2010 الذي حقق فيه المركز السادس، وهو أفضل مركز بتاريخه في الدوري الإسباني.

إلا أن الرصيد الأفضل لـ خيتافي بعد 20 جولة، يظل الذي تحقق في موسم 2006\\2006 بـ 32 نقطة مع الألماني بيرند شوستر.