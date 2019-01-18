قرعة كأس إسبانيا - برشلونة في مواجهة نارية مع إشبيلية.. وريال مدريد يترقب جيرونا

الجمعة، 18 يناير 2019 - 18:21

كتب : FilGoal

برشلونة - ليفانتي - كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية في تكرار لنهائي النسخة الماضية.

برشلونة الذي سحق إشبيلية 5-0 في نهائي 2018، يسعى لمواصلة مسيرته بنجاح في الكأس، بعد أن ظفر بآخر 4 ألقاب.

كما تقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره جيرونا الذي يخوض ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أطاح بـ أتليتكو مدريد في الدور السابق.

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أما فالنسيا فسيواجه خيتافي، فيما يتواجه إسبانيول وريال بيتيس.

مباريات الذهاب تقام منتصف الأسبوع المقبل على أرض: خيتافي، ريال مدريد، إشبيلية، إسبانيول. بينما تُقام مباريات الإياب في منتصف الأسبوع التالي.

كأس ملك إسبانيا

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