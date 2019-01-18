قرعة كأس إسبانيا - برشلونة في مواجهة نارية مع إشبيلية.. وريال مدريد يترقب جيرونا

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية في تكرار لنهائي النسخة الماضية.

برشلونة الذي سحق إشبيلية 5-0 في نهائي 2018، يسعى لمواصلة مسيرته بنجاح في الكأس، بعد أن ظفر بآخر 4 ألقاب.

كما تقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره جيرونا الذي يخوض ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أطاح بـ أتليتكو مدريد في الدور السابق.

أما فالنسيا فسيواجه خيتافي، فيما يتواجه إسبانيول وريال بيتيس.

مباريات الذهاب تقام منتصف الأسبوع المقبل على أرض: خيتافي، ريال مدريد، إشبيلية، إسبانيول. بينما تُقام مباريات الإياب في منتصف الأسبوع التالي.