الإصابات تواصل ضرب ريال مدريد.. نافاس ينضم إلى قائمة الغائبين الطويلة

الجمعة، 18 يناير 2019 - 19:36

كتب : FilGoal

كيلور نافاس

تعرّض كيلور نافاس لإصابة في العضلة الضامة للساق، لينضم إلى قائمة طويلة من المصابين في فريقه ريال مدريد.

نادي ريال مدريد أصدر بيانا رسميا أعلن فيه إصابة حارس مرماه في الساق اليمنى، وبالتالي غيابه عن مباراة إشبيلية غدا السبت في الدوري الإسباني.

نافاس (32 عاما) حرس مرمى ريال مدريد في آخر 3 مباريات، أمام ريال بيتيس في الدوري، وأمام ليجانيس ذهابا وإيابا في كأس ملك إسبانيا.

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في المقابل، تأتي عودة تيبو كورتوا للتدريبات في الوقت المناسب للمدرب سانتياجو سولاري، بعد تعافيه من الإصابة، ليكون الخيار الأكثر واقعية لحماية مرمى عرين ريال مدريد في مواجهة إشبيلية غدا السبت، خصوصا بعد انتقال كيكو كاسيا إلى ليدز يونايتد.

قائمة ريال مدريد الطويلة من المصابين تضم أيضا: توني كروس، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز، جاريث بيل، ماركوس يورنتي.

فيما تقرر عدم خضوع كريم بنزيمة لعملية جراحية في إصبعه المكسور، حتى يكون قادرا على المشاركة في المباريات المقبلة.

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