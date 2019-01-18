مؤتمر جوارديولا عن جاسوس بييلسا.. وصفقة يسعى لضمها إلى مانشستر سيتي

كان الشغل الشاغل للإعلام الإنجليزي خلال الأسبوع الجاري هو الجاسوس الذي أرسله مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا للتجسس على تدريبات دربي كاونتي فريق المدير الفني بيب جوارديولا.

والآن كلما عقد مدربا من فرق الدوري الإنجليزي مؤتمرا صحفيا سُئل عن رأيه في قصة الجاسوس وهنا الحديث تلك المرة أصبح مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتحدث جوارديولا اليوم الجمعة قائلا: "احترامي لبييلسا يظل كما هو، هو كان واضحا في بيانه وإنه قام بالأمر في الماضي فلماذا أقوم بتغيير رأيي الآن"؟

وتابع "أعرف بييلسا جيدا ولكنني أتفهم رد فعل لامبارد كذلك".

وبسؤاله لماذا لم يحدث الأمر مع برشلونة وقال: "برشلونة كان كالقبو من المستحيل أن يراه احد، لم أشاهد المؤتمر الصحفي لبييلسا بشكل كامل ولكنني شاهدت الملخص ولا يوجد مدرب يستطيع العمل مع كل ذلك الكم من المعلومات التي يحصل عليها لكل مباراة".

وأردف "ما تعلمته هو أن كرة القدم تنتمي للاعبين فهم من يصنعون الفارق".

وعن هل تقوم أندية أخرى بالتجسس على منافسيها قال: "لا أعرف ولا أستطيع الحديث عن المدربين الآخرين، لكن الكل يريد أن يعرف كل شيء عن منافسيه وهذا ليس في كرة القدم فقط بل في المجتمع أيضا الكل يتجسس على الكل، الكل يصيبه الفضول حول ما يقوم الآخرون به".

وانتقل جوارديولا للحديث مواصفات الارتكاز الدفاعي الذي يريد ضمه قائلا: "نحتاج أن يكون قوي بدنيا ويستطيع قراءة المباريات جيدا وأن يعرف من أي مساحة ستتم مهاجمتنا".

واستدرك "لكن ليس من السهل إيجاد لاعبا مناسبا يقوم بكل شيء وبسعر مناسب وننجح في الاتفاق مع وكيله ومع ناديه، سنرى وأنا شاهدت ثلاثة أو أربعة لاعبين مؤخرا".

أما عن هل يشعر بالضغط جراء اتساع فارق النقاط بينه وبين ليفربول المتصدر لسبع نقاط قال: "أولا الفارق ليس سبع نقاط بل أربعة وأخبرت اللاعبين أن ينسوا الجدول ويركزوا فقط على مواجهة هدرسفيلد عندما لعبنا هناك من قبل كان الأمر معقدا".

وأتم جوارديولا "قلت للاعبين ركزوا على ما سوف نخوضه ولا تندموا عما حدث وسوف نستمر كذلك حتى نهاية الموسم".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويحل ضيفا على هدرسفيلد يوم الأحد المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

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