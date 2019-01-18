تعرّف على مواعيد مباريات مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

تستأنف مصر مبارياتها في كأس العالم لكرة اليد 2019، بخوض منافسات الدور الثاني انطلاقا من يوم الأحد المقبل.

البطولة المقامة في أرض الدنمارك وألمانيا، شهدت وصول مصر لربع النهائي "Main Round" للمرة الأولى منذ نسخة 2001 التي احتل فيها الفراعنة المركز الرابع.

وسيكون جدول مباريات مصر كالآتي:

- النرويج ومصر يوم الأحد في التاسعة والنصف مساء.

- مصر والدنمارك يوم الإثنين في التاسعة والنصف مساء.

- تونس ومصر يوم الأربعاء في الرابعة والنصف مساء.

مصر تحتل المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، والتي تضم أيضا السويد والمجر.

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