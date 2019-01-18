سولاري: لقد سألتموني عن إيسكو أكثر من 100 مرة

ضجر سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، بسبب كثرة الأسئلة عن لاعبه إيسكو ألاركون الذي لا يشارك كثيرا.

ريال مدريد يستعد لاستقبال إشبيلية في ملعب سانتياجو برنابيو غدا السبت في الجولة 21 من الدوري الإسباني، لفض شراكة المركز الثالث.

سولاري تلقى السؤال الاعتيادي عن إيسكو الذي لا يحظى بكثير من الدقائق تحت قيادته، ليرد في استنكار: "أعتقد أنني أجبت عن أسئلة تخص إيسكو أكثر من 100 مرة خلال المؤتمرات الصحفية. إنه لاعب عظيم، حاله حال بقية هذا الفريق الرائع. جميع اللاعبين لديهم نفس الفرصة في المشاركة".

المدرب الأرجنتيني كشف أن مهاجمه كريم بنزيمة لن يخضع لجراحة في إصبعه المكسور، وسيتواجه في مباريات الفريق المقبلة: "بنزيمة لديه إصابة في إصبع الخنصر، ونحن نعتقد أنه لن يواجه مشكلة في اللعب غدا ويوم الأربعاء، نحن سعداء بإمكانية التعويل عليه. إنه مرجعية للمهاجمين، وهو يعيش عاما رائعا على المستوى الاحترافي، يساعدنا كثيرا وهو لاعب غير أناني، نأمل ألا يغيب عنا مجددا".

وعند سؤاله عن المطالبات باستبعاد برشلونة من كأس ملك إسبانيا بسبب إشراكه اللاعب تشومي في ذهاب دور الـ 16 أمام ليفانتي، رد بدبلوماسية: "لست منوطا بالحديث عن ذلك، إنه أمر في يد الجهات المسؤولة".

الصحافة الإسبانية ذكرت أن سولاري أدخل مارسيلو في قائمة المغضوب عليهم التي يتصدرها إيسكو، والرجل الأرجنتيني أشاد بظهيره البرازيلي: "مارسيلو هو أنجح ظهير أيسر على الأرجح في العقد الأخير، نسعى لأن يكون الجميع في أفضل حالة بدنية. هل يبدأ أمام إشبيلية؟ ستعرفون التشكيلة غدا".

ريال مدريد يحتل المركز الرابع بـ 33 نقطة، وهو نفس رصيد إشبيلية الثالث، إلا أن الأخير يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

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