تقرير: رونالدو يخضع لمحاكمة في مدريد وشابي ألونسو مهدد بالسجن

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن كريستيانو رونالدو وشابي ألونسو اللاعبين السابقين لفريق ريال مدريد سيخضعان للمحاكمة في مدريد يوم الثلاثاء.

شابي ألونسو النادي : بايرن ميونيخ كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

ووجه النائب العام في إسبانيا تهمة التهرب الضريبي للاعبين.

واتفق رونالدو، نجم يوفنتوس حاليا، مع السلطات الإسبانية في وقت سابق على دفع 16.9 مليون جنيه إسترليني وقبول حكم ضده بالسجن لمدة عامين.

والحكم بالحبس لعامين أو أقل في إسبانيا لا يلزم المحكوم عليه بدخول السجن.

وتتعلق القضية بحقوق استخدام صورة رونالدو من 2011 إلى 2014.

أما ألونسو الذي اعتزل في 2017 بعد انتهاء مسيرته مع بايرن ميونيخ قد يتعرض للسجن لمدة 5 سنوات مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 3.5 مليون إسترليني.

وألونسو متهم بالتهرب الضريبي في حقوق استخدام صورته في 2010 و2011 و2012.