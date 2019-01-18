مدافع أرسنال السابق: كيف لا يقدر سادس أغنى أندية العالم على شراء لاعب!

الجمعة، 18 يناير 2019 - 11:38

كتب : FilGoal

وست هام - أرسنال

أبدى مارتن كيون مدافع أرسنال السابق دهشته من عجز النادي عن شراء لاعب في سوق الانتقالات الشتوية الحالية رغم قدرته المالية الكبيرة.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال لاعب إنجلترا السابق خلال حديثه في البرنامج التلفزيوني الإنجليزي توك سبورت:"موقف غريب جدا في أرسنال".

ثم أضاف "كيف يقول النادي إنه يستطيع فقط استعارة لاعبين. هذا سادس أغنى ناد في العالم! ولا نقدر على شراء لاعب في سوق الانتقالات الحالية؟ أمر مذهل!".

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لطالما تلقت إدارة أرسنال انتقادات بسبب ضعف إنفاقها لتدعيم قائمة الفريق بلاعبين من طراز عالمي.

وفي السنوات الأخيرة باع النادي العديد من لاعبيه المميزين مثل أليكسيس سانشيز وروبن فان بيرسي وأوليفييه جيرو وآخرين.

ولا يزال موقف ميسوت أوزيل أحد أهم لاعبي الفريق معلقا بسبب مشاركاته القليلة في المباريات بقرار من المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وعلق كيون "أعتقد أن إيمري يحاول الوصول لحل مع أوزيل. الناس يريدون مزيدا من الإبداع في أداء الفريق، لكن أولا عليه العمل وأن يخضع لتعليمات المدرب".

وأتم "فقط لا أعتقد أن أوزيل يريد ذلك في الوقت الراهن".

وشارك أوزيل البالغ عمره 30 عاما في 16 مباراة فقط بالموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وقالت تقارير إن أرسنال لا يمانع رحيل اللاعب الألماني إذا تلقى النادي عرضا مناسبا.

أرسنال أوزيل

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