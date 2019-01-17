مورينيو: أنتم تقولون إنني مجنون لاعتباري المركز الثاني مع يونايتد إنجازا.. هذا سبب رأيي

عاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وكرر حديثه باعتباره إنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي مع الشياطين الحُمر في المركز الثاني إنجازا.

وتحدث مورينيو أثناء وجوده لتحليل مباريات كأس آسي 2019 علق "في بعض الأحيان يعلق الجميع على ما يروه ولا يعرفون ما يدور خلف الكواليس وهذا يؤثر على ما نراه في النهاية".

وتابع المدرب الملقب بالاستثنائي "إن قلت لكم على سبيل المثال إنني أرى أن إنهاء الموسم الماضي من الدوري مع يونايتد في المركز الثاني أحد أفضل ما حققته في مسيرتي أنتم تقولون هذا شخص مجنون توج بـ25 بطولة ويرى المركز الثاني واحد من أفضل إنجازاته في كرة القدم".

وأردف "أنا سأظل أقول ذلك لأن الناس لا ترى ما يحدث خلف الكواليس ونحن خلف الكاميرات نحلل الأمر بطريقة مختلفة".

وعن سبب قبوله مهمة تحليل كأس آسيا علق "يجب علي أن أعرف كرة القدم الجديدة وأنا هنا في مكان مختلف من العالم لست خبيرا به في كرة القدم".

وأتم "هذا يساعدني على التعلم وعلى فهم كرة القدم هنا أكثر فأنا أريد التعلم طوال الوقت".

وأقيل مورينيو من تدريب يونايتد منتصف شهر ديسمبر الماضي عقب الهزيمة أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في ملعب أنفيلد وتولى المهمة خلفا له أولي جونار سولشاير.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - اتجاه لقيد عبد السلام في القائمة الإفريقية.. وكيف يفكر الزمالك في باقي الأمكان

خبر في الجول - سموحة يريد أحمد رفعت من الزمالك

رقم قياسي بالدوري الإنجليزي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس

الأهلي: وليد سليمان تعرض لإصابة في إصبع قدمه لن تمنعه من مواجهة الساورة

عبد ربه: أحلم برئاسة الإسماعيلي.. ولا أجد نسخة جديدة مني في مصر