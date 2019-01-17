مورينيو: اللاعبون تغيروا وطريقة قيادتهم أيضا.. لذا علينا مواكبة الأمر

الخميس، 17 يناير 2019 - 19:14

كتب : رامي جمال

بوجبا - مورينيو

"لا يمكن القول أن الجيل السابق كان جيدا ومنضبطا والجيل الحالي سيئا في كل شيء هذا ليس حقيقيا" هكذا علق جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن تطور كرة القدم وعلاقة المدرب باللاعب حاليا.

وتحدث مورينيو لشبكة "بي إن سبورتس" أثناء وجوده لتحليل مباريات كأس آسيا 2019 قائلا: "سأعطيكم مثالا لتعرفوا ما أعنيه في الماضي كان والدي يعطيني يورو ويقول لي اذهب لتشتري لي الصحيفة وكان سؤالي هل يمكن أن أحتفظ بالمبلغ المتبقي".

وتابع "الآن إن قلت لنجلي اذهب واشتري لي الصحيفة سيقول لي لماذا تريدها الآن؟ فأقول له أريد ان أقرأ فيقول حسنا يمكنك أن تشتريها بعد خمس دقائق".

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وشدد مدرب تشيلسي الأسبق "هذا جيل مختلف تماما وكما قلت ليس كل سيئا أو رائعا والأمر ذاته ينطبق على الماضي".

وأكمل "وبالنظر لكرة القدم ففي الماضي كان المدرب يقرر واللاعب يقبل الأمر ويطبق الآن نحتاج للتواصل بشكل أكبر ونتشارك كل شيء مع اللاعبين والقيادة أصبحت غير متمركزة فقط في المدرب".

وأتم "العصر الحالي يحتاج لهيكلة جديدة في كل شيء وأنا هنا لا أتحدث عن تجربتي مع مانشستر يونايتد بل تجربتي بشكل عام".

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