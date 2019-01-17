بالفيديو - اليابان تضع كوبر أمام أستراليا في كأس آسيا وعمان تتأهل في الوقت الضائع

الخميس، 17 يناير 2019 - 17:28

كتب : FilGoal

منتخب اليابان

فازت اليابان يوم الخميس على أوزبكستان بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا 2019 لتجبر الأخيرة مع مدربها هيكتور كوبر على مواجهة إستراليا حاملة اللقب.

وتأهل عن المجموعة السادسة منتخب عمان بشكل درامي إلى دور ثمن النهائي بفوزه بنتجة 3-1 على تركمنستان.

وتقدمت أوزبكستان عن طريق إلدور شومورودوف في الدقيقة 40 قبل أن ترد اليابان بتعادل سريع في الدقيقة 43 عن طريق تسوكاسا شيوتاني وسجل يوشينوري موتو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

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وفي اللقاء الآخر هيمنت عمان أمام تركمنستان وسجلت أولا عن طريق أحمد مبارك في الدقيقة 20 لكن الأخيرة تعادلت عن طريق التيموراد انناديوردييف في الدقيقة 41.

وأحرزت عمان هدفين في الدقيقتين 84 و93 عن طريق محسن الغساني ومحمد المسلمي لتتأهل كفريق من أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وستلعب عمان أمام كوريا الجنوبية أو إيران بينما تواجه اليابان فريق قطر أو السعودية وتصطدم أوزبكستان بأستراليا في الدور ثمن النهائي.

كأس آسيا اليابان أوزبكستان عمان هيكتور كوبر

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