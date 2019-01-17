لامبارد ينتقد بييلسا: لم أر جوارديولا أو كلوب يفعلان ذلك!

انتقد فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي نظيره مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد بعدما شرح الأخير للصحفيين كيف يدرس المنافسين ويتجسس عليهم.

وقال لامبارد يوم الأربعاء في تصريحات صحفية:"الأمر منوط برابطة الدوري لتقرر ما سيحدث. لقد أعطى انطباعا عن نفسه. لم أر جوسيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) يقوم بذلك، لم أر يورجن كلوب (مدرب ليفربول) يقوم بذلك، ماوريسيو بوكيتينو (مدرب توتنام) يفعل ذلك، يقومون بمثل هذه الأمور خلف الأبواب المغلقة بكل تأكيد، لكن لا يفعلون ذلك علنا".

واعترف بييلسا منذ أيام بأنه تجسس على فريق لامبارد قبل مباراة الناديين يوم الجمعة والتي حسمها ليدز بنتيجة 2-صفر.

ثم عقد الأرجنتيني مؤتمرا صحفيا شرح فيه لمدة تزيد على الساعة كيف يدرس المنافسين وأنه اعتاد التجسس على الفرق ليتسنى له التعرف عليها أكثر.

وواصل لامبارد أيقونة تشيلسي السابق "ربما الأمر جيد ليعلم المشجع بما يدور لأن معظم هذه الأشياء تتم خلف الأبواب المغلقة. توجد في كل مكان لذا لا يتعجب أي شخص يعمل في مجال كرة القدم. أنا متفاجئ، حتما. شيء مذهل".

بعد فوز ليدز على ديربي كاونتي أصدر مسؤولو الأول بيانا يذكرون فيه بييلسا بواجباته، بينما تجري رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تحقيقات بشأن قضية التجسس.

ويتصدر ليدز ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة مبتعدا بـ11 نقطة عن ديربي كاونتي السادس.