مونديال اليد - الطيار: لعبت واحدة من أفضل مباريات حياتي أمام المجر

الخميس، 17 يناير 2019 - 01:53

كتب : FilGoal

الطيار

يرى محمد الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، أنه لعب واحدة من أفضل مباريات مسيرته أمام المجر، في كأس العالم المقامة على أرض الدنمارك وألمانيا.

مصر حصدت نقطتها الثالثة في دور المجموعات، وبات الفوز على أنجولا كافيا لها للتأهل إلى الدور المقبل.

وقال الطيار بعد المباراة: "أود المباركة لفريقي، كانت خطوة مهمة لأجل الوصول إلى الدور المقبل".

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مضيفا: "لم نبدأ بمستوى جيد، لكن نسقنا بدأ في الارتفاع مع البطولة".

حارس مرمى الأهلي واصل حديثه: "سنواجه أنجولا في المباراة المقبلة، ونرغب في التقدم في البطولة خطوة بخطوة حتى نصل لربع النهائي، لم نتأهل إليه منذ سنوات، وهذا هدفنا الذي نسعى لتحقيقه".

مختتما: "هذه أول مباراة في بطولة عالمية أشارك في أغلبها، وأعتقد أنها واحدة من أفضل مبارياتي في حياتي مع المنتخب".

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