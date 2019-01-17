مونديال اليد - مدرب مصر: فخور باللاعبين.. اليوم حصلنا على المكافأة عكس مباراة السويد

أبدى الإسباني ديفيد ديفيز مدرب منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بأداء لاعبيه في مواجهة المجر، والتي انتهت بالتعادل 30-30.

مصر حصدت نقطتها الثالثة في دور المجموعات، وبات الفوز على أنجولا كافيا لها للتأهل إلى الدور المقبل.

وقال ديفيز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أبارك لمنتخب المجر ومدربهم الذي أعرفه جيدا، لقد لعبوا بشكل جيد، كانت مباراة مرحة للغاية".

وأضاف: "أود كذلك المباراة للاعبي فريقي. لقد عرفت أن مصر لم تتمكن من الوصول للدور الثاني في آخر 15 عاما، ولكن اليوم لعبوا بشكل مثالي وجماعي ومنظم".

وواصل: "اللاعبون نفذوا التعليمات التي تدربنا عليها منذ شهر يوليو، لقد أظهرنا ذلك أيضا أمام السويد ولكننا لم نتحصل يومها على المكافأة، أما اليوم فنحن راضيون عن هذه النقطة".

وأتم: "كان من الممكن أن نفوز أو نخسر، ولكني سعيد للغاية وفخور جدا باللاعبين وبالساعات التي قضيناها في العمل والتدرب. يتوجب علينا الآن الفوز على أنجولا، سيكون ذلك نجاحا كبيرا للفريق ولشخصي ولكل المصريين".

أما مدرب المجر، إستفان تشوكنياي، فقد قدّم تهنئته لمنتخب مصر بدوره، وأبدى ارتياحه بالوصول إلى الدور المقبل: "أود المباركة لمنتخب مصر ولـ ديفيز، لقد كانت مباراة مميزة، مصر لعبت أول 15 دقيقة بشكل مميز، قبل أن نستعين ببعض اللاعبين من الدكة لإحلال مزيد من الطاقة. تأهلنا إلى الدور المقبل، وحظ جيد لمصر".

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