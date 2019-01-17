بلباو يرد كرامته أمام إشبيلية ويودع الكأس مرفوع الرأس

تأهل إشبيلية إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم هزيمته أمام ضيفه أتليتك بلباو بهدف دون رد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إياب دور الـ 16.

بلباو خسر الذهاب على ملعبه سان ماميس 1-3 قبل أسبوع، ولذا احتاج إلى معجزة -لم تتحقق-، بالفوز 3-0 لأجل التأهل.

هدف بلباو الوحيد سُجل بواسطة جوركا جوروزيتا في الدقيقة 77، ليبصم على الفوز الثاني على إشبيلية في ظرف 3 أيام، بعد الفوز عليه في الدوري 2-0.

إشبيلية بات رابع المتأهلين إلى ربع النهائي، بعد خيتافي، فالنسيا، جيرونا.

بلباو واصل نتائجه الإيجابية مع مدربه الجديد جايزكا جاريتانو، إذ حقق فوزه الخامس في 8 مباريات، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة.

في المقابل، وصل إشبيلية إلى ربع نهائي كأس الملك للمرة رقم 12 في آخر 17 موسما.