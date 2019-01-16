رئيس بعثة الأهلي: الشحات قال لي تأقلمت من زمان.. ونبني فريقا جديدا مثل 2004 و2007

بدا خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الجزائر متفائلا قبل مواجهة شبيبة الساورة يوم الجمعة في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح الدرندلي عبر قناة ناديه "مجلس الإدارة لم يتأخر، وتعاقد مع الصفقات المطلوبة والمتاحة، نبني فريقا جديدا مثلما فعلنا في 2004 و2007 وكانت النتائج جيدة".

وأضاف "لقد سألت حسين الشحات هل تأقلمت مع الأهلي، وقال لي أنه تأقلم منذ زمن، أشعر أن الأهلي (بتاع زمان) سيعود وتجاوز أزمة الإصابات وعدم التوفيق في الفترة الماضية".

وأشار إلى أن "لا نركز في تقييم قوة أو ضعف فريق الساورة، بل نعتبر هذا اللقاء نقطة تحول لعودة الأهلي للانتصارات خارج ملعبه في بطولات إفريقيا، مما يمنح اللاعبون الجدد ثقة أكبر ويشعر أنه بالفعل انضم لناد بطولات".

واستطرد رئيس بعثة الأهلي "أؤكد لجماهير الفريق، القادم أفضل، لا تحزنوا فالدوري لا يزال في الملعب، والأهلي يفاجئنا دائما بأداء ونتائج جيدة ف آخر اللحظات".

ولفت خالد الدرندلي في سياق آخر إلى أن نادي شبيبة الساورة تغافل لائحة الاتحاد الإفريقي التي تمنح الأهلي الحق في التدرب مرتين على ملعب اللقاء طالما أن أرضيته من النجيل الصناعي، مؤكد: "لقد تمسك مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بتطبيق اللائحة وبالفعل تدربنا مرتين على ملعب المباراة في التوقيتات التي حددها الجهاز الفني".