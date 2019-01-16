كرة سلة - طوفان واريورز يجتاح ناجتس وزملاء كيري يستعيدون صدارة الغرب في NBA

استعاد جولدن ستيت واريورز صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA في ليلة استعرض خلالها زملاء النجم ستيفن كيري قوتهم أمام دنفر ناجتس.

وفاز الواريورز على دنفر بنتيجة 142 – 111 ليعود حامل اللقب إلى صدارة المنطقة الغربية للدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة الكثير من الأرقام القياسية في ظل تألق نجوم الواريورز ستيفن كيري وكلاي تومسون وكيفين دوارنت.

وأنهى واريورز الربع الأول من المباراة على أرض دنفر مسجلا 51 نقطة وهو أعلى عدد من النقاط يسجله أي فريقه في الربع الأول طوال تاريخ NBA.

كذلك شهد الربع الأول الذي انتهى بنتيجة 51 – 38 أكبر عدد نقاط مسجل في تاريخ NBA بواقع 89 نقطة.

وسجل كيري خلال المباراة 31 نقطة منهم 3 رميات ثلاثية، وسجل دورانت 27 نقطة منهم 5 ثلاثيات، وسجل كلاي تومسون 31 نقطة منهم 5 ثلاثيات.

ووصل جولدن ستيت للفوز رقم 30 هذا الموسم مقابل 14 هزيمة ليصعد لصدارة المنطقة الغربية، ويتخطى دنفر ناجتس صاحب المركز الثاني الذي يمتلك 29 فوزا و14 هزيمة.