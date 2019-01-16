التشكيل - ميمي يواجه أزمون في دربي بلاد فارس بين العراق وإيران

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 17:39

كتب : FilGoal

العراق - اليمن - كأس آسيا 2019

يواجه العراق جارته إيران في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس آسيا 2019، بغية الفوز واقتناص الصدارة.

التعادل يكفي إيران للتأهل إلى الدور المقبل في المركز الأول مستفيدة من فارق الأهداف، فيما يتوجب على العراق تحقيق الفوز.

تشكيل إيران:

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حراسة المرمى: علي رضا بيرانواند

الدفاع: فوريا غفوري - حسين كنعاني زادكان - مجيد حسيني - ميلاد محمدي

الوسط: روزبة جشمي - أوميد إبراهيمي - وحيد أميري - علي رضا جهانبخش - سامان قودوس

الهجوم: سردار أزمون

تشكيل العراق:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: علاء مهاوي - علي فائز - أحمد إبراهيم - علي عدنان

الوسط: صفاء هادي - أمجد عطوان - أحمد ياسين - همام طارق - حسين علي

الهجوم: مهند علي "ميمي"

كأس آسيا كأس آسيا 2019 إيران العراق

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