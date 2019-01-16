رسميا - الاتحاد يضم كريم ممدوح والسيد سالم

أعلن الاتحاد السكندري عن ضم كريم ممدوح والسيد سالم ثنائي وادي دجلة.

وجاء في بيان رسمي للنادي السكندري :"تمت صفقة انضمام كريم ممدوح صاحب الـ25 عاما والذي سبق له تمثيل فريق مصر للمقاصة، ضمن التدعيمات القوية التي يعقدها الفريق مؤخرا".

وواصل البيان "وذلك لما يمتلكه اللاعب من قدرات كبيرة في هذا المركز، والذي حرصت إدارة النادي على تدعيم الفريق به في مركز صانع الألعاب، إذ كان أحد العناصر الأساسية للمنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا عام 2016".

وانضم كريم ممدوح إلى صفوف الاتحاد السكندري بعقد يمتد لـ3 مواسم ونصف واعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب تأكيد حلمي طولان مدرب الفريق ووليد صلاح الدين مدير الكرة على امتلاك اللاعب للقدرات البدنية والفنية التي يحتاجها المركز.

كما ضم الاتحاد السكندري السيد سالم مدافع وادي دجلة بعقد يمتد لموسمين ونصف، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وأبدى حلمي طولان مدرب الفريق سعادته بضم السيد سالم، مشيرا إلى أن الجبهة اليسرى في الاتحاد تعد من أفضل وأقوى الجبهات في الدوري حاليا.

حلمي طولان مدرب الاتحاد كان قد صرح لـFilGoal.com في وقت سابق أن فريقه قد هشام صالح ظهير أيمن الاتصالات ومحمد أنور مدافع دجلة بجانب الحصول على توقيع السيد سالم. (طالع التفاصيل)

ويواجه الاتحاد مضيفه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ20 يوم 29 من الشهر الجاري.