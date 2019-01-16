مران الزمالك - راحة للنقاز وتقسيم اللاعبين لمجموعتين في الصالة المغطاة

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 16:45

كتب : أحمد شوقي

الزمالك ضد اتحاد طنجة

قام الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش مران الأربعاء، والذي أقيم في الصالة المغطاة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقرر الجهاز الفني أن يقتصر المران على فقرات بدنية وتأهيلية، وأدت مجموعة تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيم تحت قيادة جروس وشيخ بوزيان، والأخرى نفس الأمر بالصالة المغطاة تحت قيادة بير شومان المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد.

وأدت مجموعة المدافعين تدريبات بدنية قوية ثم قاموا بالتوجه إلى صالة الجيم لاستكمال التأهيل، في المقابل أدت مجموعة لاعبي الوسط والمهاجمين تدريبات في صالة الجيم ثم أعقبها فقرة داخل الصالة المغطاة.

أخبار متعلقة

الزمالك: أحداد وحفني وعنتر ومدبولي مستمرون مع الفريق الزمالك يعلن عن أماكن بيع وأسعار تذاكر مباراة اتحاد طنجة أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز

وحصل حمدي النقاز ظهير الزمالك على راحة من مران الأربعاء، وسمح الجهاز الفني للاعب بهذه الراحة عقب العودة من المغرب على أن ينتظم يوم الخميس في التدريبات.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة اتحاد طنجة في إياب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية يوم السبت، في اللقاء الذي يقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب بالتعادل السلبي.

في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

قيرجيزستان تتأهل رسميا إلى دور الـ 16 لكأس آسيا في إنجاز تاريخي وتواجه الإمارات 22 دقيقة |
بالفيديو – إيران تفرض التعادل على العراق وتتصدر المجموعة.. وفيتنام تعقّد وضع فلسطين 40 دقيقة |
طبيب الزمالك السابق: حقن البلازما هي سبب تفاقم إصابات اللاعبين 55 دقيقة | الدوري المصري
فابريجاس: لن أكذب.. الانتقال إلى موناكو كان لحظة صعبة ساعة | أوروبا
سكاي سبورتس: تشيلسي أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع إيجواين ساعة | أوروبا
كوكا: ما قيل عني غير حقيقي.. لم أطلب الرحيل عن أوليمبياكوس ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي 4 الأهلي يكشف لـ في الجول الأقرب للقيد في الأماكن المتبقية بالقائمة الإفريقية

قد ينال إعجابك