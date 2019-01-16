مران الزمالك - راحة للنقاز وتقسيم اللاعبين لمجموعتين في الصالة المغطاة

قام الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش مران الأربعاء، والذي أقيم في الصالة المغطاة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقرر الجهاز الفني أن يقتصر المران على فقرات بدنية وتأهيلية، وأدت مجموعة تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيم تحت قيادة جروس وشيخ بوزيان، والأخرى نفس الأمر بالصالة المغطاة تحت قيادة بير شومان المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد.

وأدت مجموعة المدافعين تدريبات بدنية قوية ثم قاموا بالتوجه إلى صالة الجيم لاستكمال التأهيل، في المقابل أدت مجموعة لاعبي الوسط والمهاجمين تدريبات في صالة الجيم ثم أعقبها فقرة داخل الصالة المغطاة.

وحصل حمدي النقاز ظهير الزمالك على راحة من مران الأربعاء، وسمح الجهاز الفني للاعب بهذه الراحة عقب العودة من المغرب على أن ينتظم يوم الخميس في التدريبات.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة اتحاد طنجة في إياب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية يوم السبت، في اللقاء الذي يقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب بالتعادل السلبي.