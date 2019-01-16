يرى أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أن لقاء الجمعة أمام الإفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا زادت صعوبة بعد خسارة الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

وقال قناوي لـFilGoal.com:"الإفريقي يسعى مثلنا لتعويض خسارته في اللقاء الأول لذلك المباراة زادت صعوبتها".

وواصل "عدم فوزنا يعني تقلص فرصة التأهل للدور ربع النهائي".

ويعاني الإسماعيلي من غياب مدافعيه الأساسيين محمود متولي ومحمد مجدي بسبب الإيقاف قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية.

وتابع قناوي "سنرى من الأنسب بين ريتشارد بافور وباهر المحمدي ومحمد هاشم لتعويض غياب اللاعبين".

وخسر الإسماعيلي بهدفين دون رد أمام مازيمبي بينما سقط الإفريقي في ملعبه بهدف أمام شباب قسنطينة الجزائري.